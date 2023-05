Por Redação

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (4) a primeira parte de um pacote de concursos federais, a expectativa é que se oferte de 1.500 a 2.000 vagas. O anúncio veio da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em uma entrevista ao Correio Braziliense.

No primeiro momento, estão previstos cargos para a Fundação dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Na segunda fase do processo, os ministérios da Educação, Planejamento e Trabalho serão contemplados com a criação de novos cargos no Executivo federal. Dweck tem como meta abrir mais 2 mil vagas até o final do mês, alcançando um total de 4 mil novas posições.

Segundo a ministra, os certames serão feitos em blocos, priorizando vagas de nível superior.

Este é um dos pleitos mais urgentes no serviço público, de forma que não somente os servidores serão beneficiados, mas a sociedade como um todo.