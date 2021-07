por Redação

A principal distribuidora de energia do Tocantins está com nove vagas de emprego abertas no estado. As oportunidades estão distribuídas por quatro cidades: Palmas, Araguaína, Araguatins e Augustinópolis. As vagas anunciadas são para o quadro técnico, administrativo e de gestão da empresa. Uma das vagas é para o cargo de coordenador de Segurança do Trabalho.

Confira todas as vagas oferecidas:

Palmas: 6 vagas, sendo 01 para Coordenador de Saúde e Segurança; 01 para o Banco de Talentos exclusivo para pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS, 01 para Assistente Técnico I (PCD ou reabilitado pelo INSS), 01 para Eletricista de Distribuição para o Banco de Talentos, 01 para Eletricista de Linha Viva I e 01 para Assistente Administrativo I (PCD ou reabilitado pelo INSS).

Araguaína: 01 vaga como Eletricista de Distribuição I.

Araguatins: 01 vaga como Assistente Administrativo I (PCD ou reabilitado pelo INSS)

Augustinópolis: 01 vaga como Técnico de Redes Linhas I.

A empresa ainda conta com um Banco de Talentos para profissionais PCD ou reabilitados pelo INSS. Para se inscrever, além do laudo comprovatório, é preciso ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e conhecimentos do pacote office. Se possuir ou estiver em andamento curso técnico ou superior, será considerado diferencial.

Inscrição

Os interessados em ingressar em uma das carreiras da Energisa devem se candidatar por meio da página de vagas da empresa, na plataforma Kenoby, através do endereço https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa . Quem já possui cadastro no site deve se certificar de que o currículo está atualizado.

É importante destacar que não há um prazo fixo para inscrição. O recomendado é que os profissionais interessados façam inscrição o quanto antes, pois as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

“Orientamos que o candidato preencha com atenção cada item, especialmente os campos de e-mail e telefone. É fundamental que acessem com regularidade o e-mail informado para que não perca nenhuma etapa da seleção”, destaca Rhayane Alves, responsável pelos recrutamentos.

Benefícios

A empresa oferece benefícios, como plano de saúde, odontológico e seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.