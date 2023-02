O Tocantins precisa capacitar, até 2025, mais de 5 mil pessoas em profissões técnicas, conforme dados do Mapa do Trabalho Industrial. Para atender a esta demanda, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com matrículas abertas em diversos cursos técnicos em 9 áreas da indústria.

Possuir um curso técnico do SENAI no currículo é um diferencial. Prova disso, é Samir Oliveira, que se formou em técnico em Logística no Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) de Palmas. Após a conclusão do curso, ele foi promovido a um cargo superior na instituição em que trabalha, o Correios. “O curso foi relevante para assumir uma nova função de Assistente Comercial e atuar na área de vendas de serviços de Logística dentro da empresa”, destacou egresso do SENAI.

Já Luciano Anselmo é mais do que um case de sucesso. O ex-aluno já fez dois cursos no SENAI, o último finalizado em 2019. Segundo ele, em ambos já concluiu a formação empregado na área.

“Já estou trabalhando na quarta empresa depois que terminei o curso de Automação e minha carreira profissional e conhecimento evoluíram muito”, contou o técnico.

Atualmente, Luciano atua em um terminal de combustíveis da Petronac, em Porto Nacional, e é responsável por toda manutenção e automação do local. Ele ainda destaca que a empresa também ajuda a investir em cursos e treinamentos de aperfeiçoamento. “Cursando o SENAI você não sai somente técnico, você sai um profissional!”, acrescentou.

Cursos técnicos: últimas vagas

Os cursos técnicos do SENAI estão disponíveis nas unidades de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso, Taquaralto e Xambioá. O pré-requisito é ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º ou 3º ano (com certificação condicionada à comprovação de conclusão do ensino médio ao final do curso). A oferta contempla cursos presenciais e semipresenciais, com o início das aulas previsto para o dia 06 de fevereiro de 2023.

Matrículas

As matrículas podem ser realizadas por meio do site Loja Mundo SENAI, do WhatsApp (63) 3229-5770 ou presencialmente. O plantão de matrículas nas escolas dispõe de atendimento até às 20 horas. Para saber o endereço das unidades do SENAI no Tocantins basta acessar o link Encontre o SENAI no site da instituição ou mandar mensagem no WhatsApp da equipe de atendimento.

O SENAI também oferece bolsas de estudos nas turmas. Os interessados devem conferir a política de concessão no site do SENAI junto com o edital que especifica os critérios, requisitos, cronograma e demais informações sobre as vagas.

Confira os cursos ofertados em cada unidade SENAI, clicando aqui.