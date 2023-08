Por Redação

Nesta terça-feira (15) iniciou, no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), o 14º Encontro Técnico do Programa ABC Corte, coordenado pela Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas/TO). O evento vai acontecer até o próximo dia 17.

Cerca de 60 consultores e técnicos participantes do programa compareceram na abertura do evento, inicialmente marcada para 8h30, mas que atrasou por conta do apagão que atingiu quase todo o Brasil. A maioria está participando pela primeira vez do Programa.

O Encontro promoverá capacitações teóricos e práticas dos principais aspectos tecnológicos trabalhados no ABC Corte: fertilidade do solo; manejo do pastejo; manejo de daninhas; manejo de insetos-praga; planejamento alimentar; suplementação de bovinos em pastejo; gestão e a metodologia do Programa ABC Corte. Serão 64 horas de teoria e 16 horas de aulas práticas, em campo.

Atualização tecnológica

A abertura do 14º Encontro Técnico foi realizada pelo chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, Roberto Flores, que deu as boas-vindas aos participantes. Em seguida, o pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Marcelo Cunha, apresentou o plano de atualização tecnológica.

“Nós não queremos moldar nenhum sistema de produção e sim entender os componentes do sistema para oferecer ao produtor a melhor relação custo x benefício. Nem sempre a melhor alternativa é financeiramente viável”, pontuou Cunha, acrescentando que os participantes vão elaborar um projeto para as fazendas participantes a partir da metodologia do ABC Corte.

Durante o evento, foi sugerido que o ABC Corte fizesse parceria com o Banco da Amazônia para a liberação de financiamentos mais baratos, ideia que foi recusada pela coordenação do Programa

“Sabemos que o dinheiro é a mola propulsora, mas o que transforma o negócio não é a melhor terra, a melhor infraestrutura e sim pessoas qualificadas que transformam aquele lugar”, sentenciou Cunha, que continuou: “O segredo está na gestão. Tem produtor rural que poderia até dar aula em universidade, mas sabemos que isso não é regra. Se fizéssemos parceria para crédito mais barato, iria entrar muita gente sem compromisso com o Programa e não é isso que queremos. Sem conhecimento e habilidade, não se transforma tecnologia em resultado”.

Na parte da tarde, o coordenador do Programa Pedro Alcântara, da Embrapa Pesca e Aquicultura, apresentou o Programa ABC Corte e suas ferramentas e Cláudio Barbosa, do mesmo centro de pesquisa, apresentou os critérios para seleção da URT e dimensionamento de benfeitorias.

O ABC Corte no Tocantins é coordenado pela Embrapa Pesca e Aquicultura. O programa visa ampliar a adoção de tecnologias de intensificação sustentável da produção de carne a pasto e contribuir para o constante aperfeiçoamento técnico dos profissionais participantes. A iniciativa também tem o objetivo de apoiar o Plano ABC – política pública nacional de agricultura de baixa emissão de carbono.

São parceiros do Programa ABC Corte: Sumitomo Chemical, Agroneri, Estância Bahia Leilões, Massari Fértil Conservação Internacional Brasil, Grupo Gestor ABC+ TO, Senar/TO, Sebrae/TO, Ruraltins, Seagro, Universidade Federal do Norte do Tocantins e Agro 365. Apoiadores: Sumitomo Chemical, Agroneri, Estância Bahia Leilões e Massari Fértil.