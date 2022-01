Share on Twitter

A Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas/TO) está com inscrições abertas para estágio na área de Comunicação Social (Jornalismo). Podem concorrer estudantes do segundo ao sétimo período de graduação desse curso, de universidades públicas e privadas. Os interessados devem procurar o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para cadastrar seu currículo. As inscrições vão até o próximo dia 24 de janeiro.

A vaga disponível prevê carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. O estudante receberá bolsa de R$ 450,00, além de vale transporte de até R$ 132,00 por mês. A empresa também conta com ônibus próprio, que passa pelos principais pontos da cidade. O estagiário ainda possui direito a férias, seguro de vida e um contrato de um ano, que pode ser renovado pelo mesmo período.

Durante o período de estágio, o estudante conhecerá diversos processos que envolvem a comunicação empresarial, como divulgação para a imprensa, utilização de redes sociais, captação e arquivamento de matérias publicadas pela mídia (clipping), elaboração de peças gráficas, comunicação interna, entre outros.

É desejável que, além de pleno domínio da Língua Portuguesa, o candidato tenha conhecimentos de programas gráficos e/ou de edição de imagens, redes sociais, seja comunicativo e tenha interesse trabalhar com matérias científicas na área agropecuária.

Em 2020, a Embrapa Pesca e Aquicultura conquistou o terceiro lugar de melhor empresa para estagiar na categoria “Organizações públicas federais e do Judiciário, de 10 a 50 estagiários”. Promovida pelo CIEE, a premiação visa reconhecer os melhores programas de estágio de organizações públicas, privadas, de economia mista e do terceiro setor.

Localizada no setor Lago Norte, a Embrapa Pesca e Aquicultura está entre as mais jovens Unidades da Embrapa,vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Possui pesquisas agropecuárias de âmbito nacional e é voltada principalmente para o estudo de espécies aquícolas e sistemas de integração agropecuários.