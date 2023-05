Por Redação

A CASACOR Tocantins, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do ano, está de volta em grande estilo. Depois de duas edições no formato Janelas CASACOR, em função da pandemia da COVID-19, essa é a primeira edição no Tocantins, no formato original da mostra que promete encantar o público com uma configuração completamente nova, destacando projetos de arquitetura moderna e sustentável. “O tema “Corpo & Morada”, da 3ª edição da CASACOR Tocantins traz uma abordagem inspiradora sobre a era do cuidado, com foco na diversidade e em questões pertinentes ao mundo atual”, declarou Patrícia Schüller, sócia diretora da CASACOR Tocantins.

A mostra acontecerá de 31 de agosto a 8 de outubro de 2023, no Capim Dourado Shopping, em Palmas. Os visitantes terão a oportunidade de percorrer uma experiência imersiva em um espaço de 2.600 metros quadrados, que inclui 31 ambientes.

No lançamento oficial, que ocorreu nesta quarta-feira, 24 de maio, em Palmas, foi revelado o master plan da mostra, um projeto de implantação executado pela talentosa profissional de arquitetura Monica Avelino Arrais. Além disso, a implementação da fachada com elementos regionais, conta com a participação e autoria da arquiteta Renara Cardozo. O projeto surpreendeu a todos com um conceito inovador que reflete perfeitamente o tema “Corpo & Morada”. A mostra promete explorar não apenas a pele que habitamos em nossos corpos, mas também a pele da casa e do planeta, enfatizando a importância do cuidado e da sustentabilidade.

“Com um total de 31 ambientes, a CASACOR Tocantins 2023 promete oferecer ao público uma experiência múltipla de visitação, com o melhor da arquitetura, design de interiores e paisagismo do nosso talentoso elenco de profissionais, além de uma grande diversidade cultural que estará presente na programação da mostra. O formato original, nos permite maior valorização da cultura e arte regional, e incentiva a potencialização econômica do segmento”, disse Cris Scaramussa, também sócia diretora da CASACOR Tocantins.

“O projeto foi concebido com base na definição de fluxos de circulação e nas características que proporcionam uma visibilidade interessante. Esse conceito valoriza o tema de corpo e morada, e, no Tocantins, foi implantado de uma forma especial, considerando as particularidades do nosso clima, o paisagismo de uma cidade planejada e a diversidade da nossa população. O objetivo principal é permitir que os visitantes da exposição possam apreciar todo o espaço de maneira íntima, proporcionando uma visão dos elementos regionais do nosso Estado”, pontuou a arquiteta Monica Avelino Arrais.

Para Renara Cardozo, arquiteta responsável pela implementação da fachada da mostra, o conceito inovador que explora a relação entre o corpo, a morada e o cuidado com o planeta, promete uma experiência única. “Estou muito feliz com esse convite, pois é uma oportunidade para mostrar um pouco do meu trabalho e também alinhar isso ao tema “Corpo & Morada”, que está intrinsecamente ligado à questão da sustentabilidade, algo que adoro incluir nos meus projetos. Meu objetivo é buscar algo que valorize ao máximo os elementos locais e acrescente um toque de regionalidade”, concluiu.

A CASACOR Tocantins 2023 promete ser uma verdadeira celebração da arquitetura, design de interiores e paisagismo, reunindo talento e criatividade em um espaço único. Prepare-se para se encantar e se inspirar com a grandiosidade e a originalidade desta edição imperdível da CASACOR Tocantins.