Por Redação

O presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados (Sindicarnes) e vice-presidente da FIETO, Oswaldo Stival Junior, participou da reunião e propôs que as discussões relacionadas ao setor produtivo do Estado precisam ser feitas de maneira ampla, analisando as consequências e buscando beneficiar a toda a cadeia de produção tocantinense. “Quando uma medida é debatida de maneira macro, é possível observar os impactos que vai provocar no sistema produtivo como um todo e assim poder avaliar se essa medida será positiva para o desenvolvimento de todos os setores”, pontuou Stival.

Participaram da reunião, além do presidente da Frente, deputado Eduardo Fortes, os deputados estaduais Junior Geo, Olyntho Neto, Luciano Oliveira, Nilton Franco, Gipão e o presidente da Assembleia Amélio Cayres. O presidente da FIETO, Roberto Pires, junto de presidentes de sindicatos industriais, apresentaram aos parlamentares pontos que precisam ser melhor discutidos entre a Frente Parlamentar da Agroindústria, o Governo do Estado e os diversos setores que compõem o sistema de produção no Tocantins, para que não haja prejuízos, nem a perda de competitividade dos produtos tocantinenses no mercado.

“A FIETO está sempre aberta ao diálogo respeitoso e propositivo a fim de contribuir com o trabalho do setor público. Enxergamos nesta Frente Parlamentar um importante canal para que o setor produtivo seja ouvido quanto aos impactos e benefícios de cada proposição”, observou Roberto Pires.

Para o presidente da Frente, Eduardo Fortes, essa união de esforços entre o Executivo, o Legislativo e o setor produtivo trará resultados diretos não apenas para o fortalecimento da economia do Tocantins, mas também para a população. “Com uma agroindústria forte, será possível gerar mais emprego no Estado, aumentar a renda do trabalhador e promover o crescimento da economia como um todo”, destacou Fortes.

O presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres, também reforçou seu compromisso em promover um debate sério e democrático com o setor, pensando no desenvolvimento de todo o Tocantins.

Como presidente do Sindicarnes, Oswaldo Stival Junior, colocou a instituição à disposição dos deputados estaduais no suporte técnico para os debates de temas relacionados ao setor produtivo no Tocantins.