“Está difícil para todo mundo e muitos disseram que o Alex estaria doido, mas é no momento difícil que a gente tem que correr atrás e abençoar as pessoas para sermos abençoados”, relatou Alex da Exclusiva após convocar sua equipe para ajudar famílias necessitadas neste momento de desafio para aliviar os efeitos da pobreza intensificada com a chegada da pandemia.

por Wesley Silas

O empresário e seu equipe viraram a noite na estrada entre Gurupi ao Ceasa de Goiânia (GO) para comprar, aproximadamente, 10 toneladas de alimentos que foi somado a outra grande quantidade de cestas básicas com produtos de qualidade que serão entregues acompanhados com um frango às famílias carentes de Gurupi.

“Quero agradecer os parceiros que estão como voluntários e foram comigo em Goiânia ontem e, praticamente, com recurso próprio vou dar a minha parte de contribuição”, disse.

Segundo Alex, representantes de setores mais carentes de Gurupi selecionaram as famílias que serão beneficiadas com os alimentos.

“Tem muita gente sem ter o que comer em casa por causa desta pandemia que deixou muitas pessoas desempregadas e por isso decidimos fazer”, disse.