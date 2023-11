Em meio a calor, busca por ar-condicionado é a que mais cresce na web

Por Raphael Pati, Correio Braziliense.

As altas temperaturas registradas nos últimos dias na maior parte do Brasil motivam o brasileiro a tentar escapar do calor intenso. Um claro exemplo é o aumento, de forma exponencial, das buscas por ar-condicionado no último mês, como revela um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a pesquisa, o item foi, de longe, o que mais registrou crescimento nas pesquisas dentro do e-commerce, com um aumento de 177% nos últimos 30 dias. Mesmo com as promoções da Black Friday, a maioria dos varejistas aproveitou para elevar o preço do produto, diante da forte procura. De acordo com a CNC, a média de preço do ar-condicionado na internet aumentou em 2,9% durante o período.

O aumento nas vendas de ar-condicionado deve contribuir para um crescimento no consumo de eletrodomésticos durante o período da Black Friday. De acordo com estimativas da própria confederação, as vendas neste segmento devem alcançar R$ 1,05 bilhão durante o período de promoções deste ano. Além do item que lidera as buscas, destaca-se a procura por aparelhos de TV e fogões, que cresceram 88% e 68,6%, respectivamente.

“O início da flexibilização da política monetária a partir de agosto tende a distensionar o mercado de crédito em um evento caracterizado por um volume de vendas relativamente maior de bens duráveis — tradicionalmente mais dependentes das condições de crédito”, afirma Fabio Bentes, economista da CNC responsável pela pesquisa.