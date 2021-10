por Redação

O governador Mauro Carlesse destacou que a rodovia é uma importante rota para o agronegócio e que sua duplicação irá ajudar no desenvolvimento da região.

“No Tocantins, o agronegócio cresce a cada dia. O que nós temos que fazer agora é atrair as indústrias, e a facilidade de ter uma estrada duplicada vai nos ajudar a levar os empresários a fazerem seus investimentos no Estado. Duplicar uma estrada com grande fluxo, como essa da BR-153, vai trazer mais segurança, economia, emprego, desenvolvimento e a nossa região vai crescer cada vez mais, por isso, temos esse projeto que é continuar a duplicação de Aliança até Aguiarnópolis”, defendeu.

O trecho a ser duplicado no Tocantins, neste primeiro projeto de concessão, será de 178,9 quilômetros e compreende os municípios de Talismã, Alvorada, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Dueré e Gurupi. No Tocantins, a BR-153 corta o Estado de Norte a Sul com uma extensão que ultrapassa 600 quilômetros.

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que estava no evento, sinalizou de maneira positiva para um novo projeto de duplicação da BR-153 no Tocantins. “Vamos fazer um ajuste no contrato para aproveitar o excedente de dinheiro que já está vinculado à conta e assim trabalhar nos projetos de duplicação [da BR-153] em mais trechos no Estado do Tocantins”, adiantou.