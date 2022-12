por Redação

Em 2022, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia registrou um crescimento de 30,20% em sua base de associados tocantinenses. Foram 7.583 novos cooperados, totalizando 32.691 membros em todo o Estado.

Provando a força das instituições financeiras do cooperativismo que alcançam resultados cada vez mais positivos, o Sicredi inaugurou no Tocantins agências nas cidades de Taguatinga e Lagoa da Confusão e um escritório de negócios em Tocantinópolis, somando 227 colaboradores em 15 unidades no estado.

Segundo o Gerente Regional de Desenvolvimento, Diogo Pelissaro, até o momento o Sicredi já movimentou R$ 845 milhões em crédito, entre linhas e financiamentos para o cooperado pessoa física, pequenas, médias e grandes empresas e todo o setor do agronegócio.

“Tivemos um ano de bastante crescimento para o Sicredi com quase 5 mil novos associados, mostrando a força e a presença do Sicredi em cada local onde ele está trabalhando, junto a comunidade. Além disso, fizemos um incremento grande de crescimento de crédito, de investimentos, apoiando as empresas e empreendedores da região”, pontua Diogo.

No decorrer do ano, a cooperativa ainda ancorou ações como o União Faz a Vida, principal programa de educação do Sicredi que tem como objetivo construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, desenvolvido nas cidades de Ipueiras, Pedro Afonso e Formoso do Araguaia.

E ainda lançou o projeto Donas do Negócio, que busca inspirar as mulheres para enxergar as possibilidades de negócios e desenvolver uma proposta de valor e capacitar as empreendedoras para o mercado, realizado nos municípios de Paraíso do Tocantins, Araguaína e Porto Nacional.

Para 2023, a perspectiva é de expansão. No próximo ano a cooperativa inaugura a agência na cidade de Tocantinópolis e promove a reforma das agências de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Mais do que isso, o Sicredi ainda participa de eventos voltados para o agronegócio no Estado, como a Agrotins, Expoara e Expobrasil.