por Redação

O deputado Eduardo Fortes (PSD/TO) se reuniu na tarde desta quarta-feira, 08, em Brasília (DF), com o novo ministro da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Mapa) Carlos Fávaro. O objetivo da reunião foi apresentar algumas demandas e estreitar cada vez mais o diálogo com o ministério com o objetivo claro de promover a pecuária tocantinense.

Acompanhado do senador Iraja Silvestre (PSD/TO); do presidente do Sindicato das Indústrias Frigorificas de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do Estado do Tocantins (Sindicarnes), Oswaldo Stival; e do presidente do Conselho da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), José João Stival; Eduardo Fortes reforçou o potencial existente no Tocantins para aumentar as exportações, conquistar novos mercados e, consequentemente, atrair novas empresas dos principais setores produtivos do agro e, assim, gerar milhares de emprego e renda.

“Com a abertura de mercado em novos países o Tocantins pode aumentar ainda mais a sua capacidade de abate e produção, gerando mais emprego e renda”, confirmou o deputado.

Entusiasta do setor, o presidente do Sindecarnes destacou que ministro abriu espaço para diálogo. “Senti dele uma disposição muito grande e conhecimento sobre o setor. A pecuária brasileira está em boa mãos”, disse detalhando as demandas apresentadas.

“Solicitamos a verificação para aprovação de novas plantas frigoríficas para a China e a manifestação do Mapa junto ao Mercado Comum Europeu no que se refere a expansão de área que inclui o estado Tocantins”, explicou Stival, acrescentando que ministro de pronto encaminhou as demandas solicitadas para os departamentos competentes.

Visita ao Tocantins

Outras duas pautas também foram temas da reunião. Eduardo Fortes convidou o ministro, em nome do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para participar da abertura da maior feira do setor agropecuário do norte do Brasil, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), que será realizada no mês maio.

Também apresentou o projeto Horta Comunitária, idealizado por ele e desenvolvido em Gurupi e municípios vizinhos.