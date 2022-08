por Redação

De acordo com o gestor os procedimentos para a realização do certame já estão em uma fase bastante avançada. ‘Entramos na parte orçamentária e já mandamos para a Secretaria de Administração para verificar a questão dos custos para que possamos disponibilizar as vagas necessárias’, informou o secretário.

Segundo a publicação o número de vagas a serem oferecidas no certame ainda não foi definido, mas segundo o secretário, a Polícia Civil conta atualmente, com 748 cargos vagos, distribuídos entre as seguintes funções:

• 86 cargos vagos para delegados

• 99 cargos vagos para peritos

• 234 cargos vagos para agentes

• 233 cargos vagos para escrivães

• 18 cargos vagos para agente de necrotomia

• 78 cargos vagos para papiloscopistas

“Queremos fazer um concurso que, nos próximos quatro anos, ele possa permitir a reposição de pessoal, inclusive as vagas que vierem ser abertas”, pontuou.

Em relação às provas, ele aponta que devem ser realizadas de três a quatro meses após a publicação do edital. Isso significa dizer que, se o edital for publicado em novembro, as avaliações podem ser aplicadas entre fevereiro e março de 2023.

A banca organizadora também não está definida, mas o Secretário adiantou que a contratação será de uma empresa tradicional. “Nós pretendemos buscar a melhor banca que temos no país. Não queremos colocar nenhuma pegadinha quanto as bancas, que será uma das tradicionais do mercado”, concluiu.

Cronograma

O concurso da Policia Civil do Tocantins teve a publicação do seu edital autorizada no final do mês de maio deste ano e a expectativa é de que o certame fosse realizado ainda em 2022. Vale ressaltar que o concurso já estava com comissão formada desde janeiro de 2022. Porém, alguns problemas impediram o lançamento do edital.

O último concurso Polícia Civil do Tocantins realizado no ano de 2014 e organizado pela Fundação Aroeira, com a oferta de 522 vagas, para diversos cargos.

O concurso deve ter as seguintes etapas:

• Provas objetivas e discursiva;

• Exame médico;

• Teste de aptidão física;

• Exame psicológico;

• Avaliação de títulos.

(Com informações do Site Direção Concursos e Sindiperito).