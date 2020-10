Serras Gerais Mirante do Cerrado é o novo atrativo turístico no Sudeste tocantinense

Cercado por cachoeiras e rios, e o exuberante cerrado, foi inaugurado neste final de semana, o mais novo atrativo turístico das Serras Gerais, no município de Rio da Conceição, o “Mirante do Cerrado”, localizado há cerca de 15 quilômetros do centro da cidade.

Por Redação

Consolidada como o novo roteiro turístico brasileiro, as “Serras Gerais”, vem atraindo milhares de turistas que buscam o cenário encantador, composto por grutas, cânions, cachoeiras, lagos, lagoas e rios, com atrativos de encher os olhos em um lugar onde a natureza revela sua força, imponência e majestade, no Sudeste do Tocantins.

E para fortalecer ainda mais essa tendência do turismo, a Estância Cerrado Raiz e Agência Seriema Ecoturismo, uniram-se para implantar o novo atrativo, que é o Mirante do Cerrado e que já atrai turistas que apreciam os sons da natureza, que valorizam um bom vinho no findar do dia ao som dos pássaros do cerrado, do despedir do sol para a chega da lua cheia.

O Mirante do Cerrado é isso! Um lugar especial, no alto das Serras Gerais, de onde com o coração, é possível sentir, é possível ouvir, os sons da natureza, o cheiro das flores do segundo maior bioma da América Latina. É lá, no Mirante do Cerrado, onde se contempla a imensidão daquilo que está além dos olhos, que só é possível sentir com o coração, com a alma.

É lá, no Mirante do Cerrado, onde a brisa suave, do vento nas árvores, faz o balanço conectar seu coração, com a imagem refletida na tela do celular, depois de registrar em um painel rústico, a emoção de sentir, de viver o Cerrado e seus encantos.

Aos apaixonados, o Mirante do Cerrado oferece esse aconchego, com as luzes naturais e aquele toque especial da natureza. Um lugar para conectar-se consigo mesmo, para refletir, para ir além do horizonte e permitir que a natureza, que o aroma, o som do cerrado possibilite essa conexão.

A inauguração do atrativo aconteceu no último sábado, 24, com a presença da empresária, Fernanda Tainã da Agência Seriema Ecoturismo, representante do Sebrae, Cesar Castro, secretária municipal de turismo de Rio da Conceição, Esther Carvalho, os empresários do ramo de turismo, Clelia e Jales Valente, os empresários Vilidiou e Giovana, de Taguatinga, a empresária do Restaurante Quintal de Casa, no Rio da Conceição, Rose Dias, investidor do turismo, Vinícius Mor Silva, empresária do ramo de hostel, Antonília França, o guia Vinícius Oliveira e Marco e Carol Barradas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com Fernanda Tainã, a proposta do Mirante do Cerrado, além de oportunizar um novo atrativo ao turista é também valorizar o turismo nas Serras Gerais, atraindo mais visitantes, movimentando a economia e gerando mais emprego e renda. “Estamos muito felizes. Rio da Conceição está crescendo em atrativo, em qualidade no turismo. Estamos lançando hoje, nessa nova era do turismo em período de pandemia, o ecoturismo, que tem essa proposta de reunir as belezas naturais, com uma atividade de aventura e uma vista espetacular das Serras Gerais”, destacou Fernanda.

Mirante do Cerrado

A visitação no local já está aberta, e os interessados devem procurar as agências locais, para agendamentos do passeio, que oferece segurança e um espaço preparado de acordo com o pedido do turista, seja um local para o casal, para turma de amigos ou até mesmo para estar sozinho, conectado com a natureza, com o nosso cerrado.

Além do Mirante, o turista pode reservar um passeio completo, incluindo os atrativos Lagoa da Serra, Cachoeira do Brejo Limpo e as 17 Travessias, Farinhada do Preto, Boia Cross e outras cachoeiras locais. Um roteiro com a cara do que há de melhor nas Serras Gerais. Está esperando o quê? Venha, viva essa aventura com a gente! Partiu Serras Gerais – Seriema Ecoturismo 63 99201 7207 e JB Turismo e Aventura 63 99250 5639.