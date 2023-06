A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória nº 1164/2023, a qual foi criada para realizar as alterações necessárias para o novo Bolsa Família. Dentre as mudanças trazidas, há a possibilidade de aumentar o valor dos rendimentos com o programa social. Em alguns casos, a parcela do Bolsa Família poderá atingir o valor de R$ 1000.

Nesse sentido, a Câmara fixou o valor mínimo R$ 600 para o programa. Além disso, alguns adicionais que já eram pagos, foram definitivamente aprovados, como o Benefício Primeira Infância, que paga R$ 150 para cada criança menor de seis anos do grupo familiar e o Benefício Variável Familiar, que paga R$ 50 extra para cada mulher gestante ou lactante e para jovens entre sete e 18 anos incompletos.

Assim sendo, há famílias contempladas pelo Bolsa Família que poderão receber R$ 900 ou até R$ 1000 de auxílio. Imagine, por exemplo, uma família com duas crianças menores de seis anos. Cada uma delas receberá R$ 150 do Benefício Primeira Infância, o que totaliza R$ 300. Somando esses R$ 300 aos R$ 600, que é o valor fixo do benefício, a família poderá embolsar R$ 900.

Agora, caso a mesma família tenha, além das duas crianças, mais dois jovens entre sete e 18 anos incompletos, esse grupo familiar receberá mais R$ 100 do Benefício Variável Familiar, R$ 50 para cada jovem nessa faixa etária. Desse modo, a família em questão receberá R$ 1000 de auxílio.

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de maio já foram encerrados, a distribuição chegou ao fim na última quarta-feira, dia 31 de maio. Além disso, é bom lembrar que, caso o seu pagamento tenha sido agendado para uma segunda-feira, é possível já movimentar o dinheiro no sábado anterior. A quantia estará disponível pelo aplicativo Caixa Tem.

Quais as datas do repasse do Bolsa Família em junho?

Chegamos ao mês de junho e, por este motivo, muitas famílias já questionam quais serão as datas do novo repasse do Bolsa Família. Dessa forma, veja abaixo o calendário com as datas do repasse deste mês com base no número final do Número de Inscrição Social (NIS):

NIS com final 1: 19 de junho

NIS com final 2: 20 de junho

NIS com final 3: 21 de junho

NIS com final 4: 22 de junho

NIS com final 5: 23 de junho

NIS com final 6: 26 de junho

NIS com final 7: 27 de junho

NIS com final 8: 28 de junho

NIS com final 9: 29 de junho

NIS com final 0: 30 de junho

Portanto, caso sua família se encaixe nos requisitos necessários para alcançar o valor de até R$ 1000 do Bolsa Família, não perca tempo e procure o mais rápido possível o CRAS do seu município e atualize as informações sobre o seu grupo familiar.