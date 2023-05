Por Redação

O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian revelou que, dentre as 6,5 milhões de companhias inadimplentes em março, a maior parcela (5,76 milhões) era composta por micro e pequenos negócios (MPEs). Na relação anual, que compara março deste ano com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 4,5% na negativação dos empreendimentos desses portes. Veja no gráfico abaixo os dados completos sobre a evolução mensal:

O segmento que estava mais presente na inadimplência de micro e pequenas empresas foi o de “Serviços”, que representou 52,7% do total. Os negócios do “Comércio” também tiveram uma participação significativa, equivalendo a 38,9% das MPEs negativadas. Em seguida, estava a “Indústria” (7,8%) e a categoria “Demais” (0,5%), que contempla empreendimentos “Primários”, “Financeiros” e do “Terceiro Setor”.

De acordo com o vice-presidente de pequenas e médias empresas, Cleber Genero, “atrelados a um cenário econômico ainda instável, os empreendimentos de portes menores são mais suscetíveis à inadimplência. Isso porque, geralmente, possuem menos fluxo de caixa e reservas financeiras reduzidas para arcar com emergências”.

“Essas empresas também contam com muitos empreendedores de primeira viagem, que ainda não possuem um quadro financeiro totalmente estável dentro do mercado e acabam se endividando. Dessa forma, entendemos que cultivar o controle econômico é fundamental para os donos de negócios e que, para isso, é necessário adequar-se de tempos em tempos, utilizando boas estratégias de planejamento, educação financeira e renegociação de dívidas quando for o caso”, finaliza Cleber Genero.

A análise regional mostrou que o Sudeste foi a região registrada com o maior número de MPEs inadimplentes (3.051.029). O Nordeste ficou em segundo lugar (966.236), seguido pelo Sul (937.695), Centro-Oeste (502.879) e Norte (307.391). Confira no gráfico a seguir a quantidade de empreendimentos negativados por Unidade Federativa (UF):