da redação

O evento, realizado no Dia da Indústria, busca proporcionar um ambiente de exposição e discussão dos destinos e principais diretrizes inspiradoras das políticas nacionais de desenvolvimento da indústria. Para isso, Ricardo Amorim irá falar sobre as Perspectivas do Brasil em sua 3ª participação nas edições do evento no Tocantins.

O Encontro Propõe ainda fomentar a busca por soluções diante de momentos de crise política e econômica, evidenciar junto ao poder público suas preocupações, influenciar políticas oficiais e oferecer recursos e competências para viabilizá-las.

Palestrante

Ricardo Amorim é o economista mais influente do Brasil e uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil segundo a Revista Forbes. É o único brasileiro incluído entre os melhores palestrantes do Mundo pelo Speaker’s Corner. Colunista da Revista IstoÉ, é o maior influenciador latino-americano no Linkedin, vencedor do Prêmio Mais Admirado da Empresa Brasileira de Economia, Negócios e Financeira por 6 vezes consecutivas desde 2017.

Tem mais de 20 anos de presença destacada no mercado financeiro global (em Nova York, Paris e São Paulo) e Comendador do Agronegócio Brasileiro. Escreveu o best seller “Depois da Tempestade” e é autor do podcast “Economia Falada” eleito um dos melhores de 2019 e o podcast nº 1 de Empreendedorismo do Apple Podcast.

Por Priscila Cavalcante