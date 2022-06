por Redação

A senadora e pré-candidata à reeleição Katia (Progressistas) visitou nesta quarta-feira (8) o município de Guaraí, onde prestigiou a abertura oficial da exposição agropecuária – ExpoGuaraí, marcada pelo início das competições do rodeio. O evento chega neste ano a sua 31ª edição, consolidada como uma das mais importantes exposições agropecuárias no Estado.

“Uma festa linda, que mostra a dedicação e o trabalho do Sindicato Rural de Guaraí, assim como da Faet [Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins] e de seus parceiros. É muito gratificante poder contribuir e ver de perto a população apoiar o setor agropecuário, tão importante para a economia do município”, disse a senadora.

A edição de 2022 vem com um significado especial, marcando a retomada das feiras agropecuárias após a pandemia da Covid-19.

“As exposições cheias, arenas lotadas, são prova da saudade que todos estávamos destes eventos, que tanto representam para o nosso Estado”, destacou Kátia.

Na exposição, a senadora esteve acompanhada de amigos e líderes locais e regionais, dentre eles, o presidente da Faet, Paulo Carneiro, o presidente do Sindicato Rural de Guaraí, Adriano Fonseca, o presidente do Sindicato Rural de Miracema, Juracy dos Santos (Juarão), e o pré-candidato a deputado estadual Fred Sodré.

Em sua passagem por Guaraí, no início da tarde dessa quarta, a senadora foi recebida pelos ex-prefeitos Líres Ferneda e Genésio Ferneda, pré-candidatos a deputada federal e a deputado estadual, respectivamente, para um almoço com líderes políticos do município. Já no final da tarde, reuniu-se com o grupo do ex-vereador Saboinha Junior.