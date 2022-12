Por Redação

Os amantes da sétima arte acabam de ganhar uma nova opção para curtir seus filmes preferidos nas telonas. Foi inaugurado nesta manhã de quinta-feira, 15, o Cinema CineX que chega ao Shopping Araguaia de Gurupi trazendo um novo espaço de lazer e diversão para toda família. A solenidade faz parte das comemorações de um ano do empreendimento e foi prestigiada por várias autoridades, jornalistas, influenciadores e representantes de entidades e órgãos públicos.

O empreendedor Ataídes Oliveira, lembrou sua trajetória empresarial, agradeceu aos lojistas, parceiros e convidados presentes na solenidade e destacou a importância do Shopping Araguaia para Gurupi e para as cidades vizinhas.

“Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje à frente deste empreendimento. Gurupi merece. E além de ter melhorado a qualidade de vida do nosso povo, eu não tenho dúvidas também, de que a economia do município mudou muito depois da chegada do Shopping. Eu estou muito contente por estar comemorando um ano de Shopping Araguaia inaugurando este grande empreendimento, que é o Cinex, um cinema de renome nacional e de muita qualidade”, frisou Ataídes Oliveira.

E o CineX chega visando proporcionar mais conforto, acessibilidade e qualidade de som e imagem. Composto por 04 salas de cinema, 465 lugares convencionais e 13 espaços para cadeirantes, o CineX promete preços justos e acessíveis para a população. Além disso, conta com diversas opções de pacotes para escolas, empresas e grupos.

“A gente concentrou todos os esforços na abertura desta unidade em Gurupi, justamente porque aqui é uma terra de muitas oportunidades. Acreditamos no potencial do Shopping Araguaia e no potencial da cidade e estamos de braços abertos para receber os gurupienses e os moradores das cidades vizinhas”, declarou o diretor de operações do CineX, Agnus Marinho.

A Micéia Garrido, que esteve presente na abertura oficial do CineX, conta que está feliz em ver a bela estrutura que foi montada no Shopping Araguaia. “É um excelente ambiente, o espaço é maravilhoso, é muito amplo e sem falar, que tem várias salas. O cinema foi ideal e vai trazer vários entretenimentos para o Shopping e para Gurupi”.

Mais novidades no Shopping Araguaia

E nesta quinta-feira, também abriu as portas no Shopping Araguaia, a empresa “Transbordando Sabor” que oferece doces gourmet 100% artesanais. A loja, que é genuinamente gurupiense, tem como carro chefe as pipocas gourmets e chega ofertando 12 sabores especiais.

A empresária Talita Dourado, proprietária da “Transbordando Sabor”, conta que está realizando um sonho em poder abrir a loja física.

“Agora nós não somos mais só delivery, nós temos um espaço para atender melhor os nossos clientes. A gente escolheu esta data especial para o Shopping, que festeja um ano, para abrir nossa loja.

E tem mais novidades chegando ao Shopping Araguaia. “Vamos iniciar ainda nesta semana a obra da academia Art Sport Fitness Club, um investimento de mais de R$ 3 milhões. E tem tantas outras empresas nos procurando. Eu quero dizer que o Shopping só está começando”, finalizou o empreendedor Ataídes Oliveira.