O Cubo Itaú, mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, e o BID Lab, Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apresentam as startups selecionadas para o BID ao Cubo Diversidade: Startups em Fase Inicial.

O objetivo é preparar os fundadores de, aproximadamente, 30 startups das regiões Norte-Nordeste do Brasil a fim de promover a evolução de negócios em fase de ideação até a captação dos primeiros clientes e assim beneficiar o desenvolvimento dessas regiões e, por consequência, a sociedade e o ecossistema de inovação. Outro ponto importante é que o programa está voltado à diversidade e à inclusão das pluralidades, pessoas e negócios existentes nessas regiões.

No Tocantins, as 2 startups que se inscreveram foram selecionadas para participar do programa.

A Greenenergy Soluções Sustentáveis, startup que tem como proposta de valor oferecer soluções sustentáveis à indústria com foco em saneamento e energia, e a Plantae Ecossistemas, empresa de impacto socioambiental de plantio de árvores em passeios públicos, são as representantes do Tocantins que irão passar pela metodologia “Galápagos”, desenvolvida pelo grupo Darwin Startups.

Totalmente online, a iniciativa terá duração de cinco semanas. A capacitação será composta por quatro módulos principais: Diagnóstico 360०, Validação de Problema, Solução e MVP e Chegada ao mercado. Cada módulo terá dois encontros, sendo o primeiro no formato de Workshop e o segundo de Mentorias em grupo, totalizando oito encontros. Além disso, todas as etapas contam com facilitadores treinados e com expertise relevante para atender a jornada de todas as startups.

As startups deviam apresentar projetos inovadores, inclusivos e que gerem impacto social e/ou econômico para melhorar a vida das pessoas. O BID ao Cubo Diversidade: Startups em Fase Inicial também teve como requisito, diversidade em seu time fundador (fundadoras mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com histórico de vulnerabilidade, PCD, entre outros).

Sobre o Cubo Itaú

Inaugurado em setembro de 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o Cubo Itaú é o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, uma organização sem fins lucrativos que potencializa a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. O Cubo Itaú tem sede na região da Vila Olímpia, em São Paulo, e, por meio de suas plataformas física e digital, abriga mais de 300 startups curadas de diferentes segmentos de mercado e contempla, assim, empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil. O Cubo tem mantenedores que representam as maiores indústrias da economia, como Itaú Unibanco, Dasa, VLI, Corteva, São Martinho, Itaú BBA, Schneider, Accenture Digital, AWS, CI&T, Wilson Sons, Saint-Gobain, TIM, B3, L’Oreal Brasil, Stellantis, Sapore, Vivest e everis. E parceiros estratégicos como BID Lab, Salesforce, Wayra Brasil, Liga Ventures, Anjos do Brasil, Gama Academy e Abstartups. Mais informações podem ser encontradas em: https://cubo.network/.