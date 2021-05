Um grupo de empresários que se dirigiu até o Palácio Araguaia em busca de apoio para o enfrentamento das dificuldades impostas, ao setor, pela pandemia do novo Coronavírus foi recebido pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu nesta quinta-feira, 6

por Redação

O Governador confirmou aos empresários a liberação de mais de R$ 30 milhões, para a Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento), destinados às linhas de crédito voltadas aos empresários do setor de bares e restaurantes afetados pela pandemia da Covid-19.

“Quero que todos saibam que nós somos sensíveis à situação enfrentada pelo empresariado e que as portas do meu gabinete permanecerão abertas para juntos, buscarmos soluções. Para ajudar um pouco esta área, já colocamos R$ 20 milhões e vamos colocar mais R$ 30 milhões, para ajudar os empresários de modo geral”, informou o Governador.

O Chefe do Executivo Estadual reforçou que o Governo não tem medido esforços para ajudar a categoria no enfrentamento da crise. “O Estado não tem ficado omisso. Ainda em março, editamos o Decreto n° 6.230 com recomendações para ampliação do horário dos estabelecimentos e com a ocupação reduzida a 50%, para que assim não fosse preciso fechá-los. Saibam que o que é da nossa competência, que é orientar os municípios, nós estamos fazendo e vamos fortalecer mais este diálogo com os gestores municipais para chegar na melhor solução, para que as pessoas não percam seus empregos nem seus negócios”, reforçou o Governador.

Na oportunidade, a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Ana Paula Setti, explicou que é de grande importância a mediação do Governador com os municípios para que se consiga uma flexibilização para o setor. “Nós não conseguimos mais sobreviver trabalhando apenas três horas por dia. Nós precisamos saber por que os bares e restaurantes dos shoppings podem abrir e os de rua não? Precisamos pelo menos de uma previsão de quando poderemos trabalhar”, destacou.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes do Estado do Tocantins (Singarehst), Flávio Dias, reforçou o pedido de apoio e falou sobre o receio de demissões. “Nossa categoria está em casa, mais de 80% está sem trabalhar, há estabelecimentos que mantêm apenas dois empregados para o atendimento delivery e o restante está em casa. É um contrassenso liberar algumas categorias e outras não, o vírus não tem horário para circular e se nós não tivermos uma data certa de quando poderemos voltar a funcionar fica difícil manter o emprego dessas pessoas”, argumentou.

Também presente no encontro, a deputada estadual Claudia Lelis ressaltou a sensibilidade do governador Mauro Carlesse em receber a categoria, mesmo sem um prévio agendamento. “Esse gesto do Governador de estar dialogando, esse acolhimento, já é um passo muito importante, uma vez que a categoria já vem sofrendo há algum tempo e há uma preocupação com as demissões que esse cenário possa gerar”, concluiu.

O deputado federal Eli Borges e o deputado estadual Olyntho Neto também se colocaram à disposição para colaborarem no que for necessário com vistas a minimizar os efeitos da pandemia no setor.