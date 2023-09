Por Redação

A pesquisa de preço foi realizada nesta segunda-feira, 11, pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Tocantins) em estabelecimentos comerciais de Palmas, dentre eles supermercados da capital. Entre os itens pesquisados estão carnes bovinas, suínas, frango, linguiças e peixes. O órgão tem realizado essa ação para orientar e informar o consumidor sobre os preços.

O principal objetivo da pesquisa é identificar as diferenças nos preços das carnes em cada estabelecimento comercial. “Além de esclarecer o consumidor, quem consultar a pesquisa de preço do Procon Tocantins vai ter a possibilidade de economizar no orçamento doméstico mensal. Sempre destacamos que o consumidor informado não é enganado, por isso, temos trabalhado em intensificar nossas ações de orientação a todos os públicos” ressalta Rafael Pereira Parente, superintendente do Procon Tocantins.

É importante lembrar que a pesquisa de preço serve para orientar os consumidores das variações encontradas. Confira a pesquisa completa: https://central.to.gov.br/download/346312

Pesquisas

O item que apresentou maior variação foi a linguiça calabresa, vendida entre R$ 17,99 e R$ 39,99. A variação encontrada foi de 122,29%.

A segunda maior diferença de preço foi encontrada no peito de frango, comercializado entre R$ 10,49 e R$ 21,99. A diferença no valor é de 109,63%.

Já o terceiro item foi de 99,60%, encontrado na linguiça suína, comercializada entre R$ 19,99 a R$ 39,90.

Nos cortes bovinas, a costela dianteira e a costela mindinha foram os itens que apresentaram maior variação de 55,03%, o menor preço encontrado foi R$ 17,99 e o maior R$ 26.99.

Entre os cortes de suíno, o item que apresentou maior variação foi o pernil traseiro com osso, vendido entre R$ 19.99 e R$ 25,99. A variação encontrada foi de 30,02%.

Entre os pescados, o quilo do tambaqui teve a maior variação de 43,78%, vendido entre R$ 15,99 e R$ 22,99.

Importante

“É importante lembrar que pode acontecer de haver diferença no valor entre duas empresas de uma mesma rede. A variação de preços pode ocorrer também em detrimento de promoções. Lembrando que a exigência da nota fiscal ou cupom fiscal é fundamental para formalizar possíveis reclamações ou denúncias”, pontua o diretor de fiscalização, Magno Silva.

Denuncie

O Procon Tocantins ressalta que o consumidor deve realizar a denúncia sempre que encontrar algo errado, por meio do Disque 151 ou Whats Denúncia 99216-6840.