por Redação

O Dia dos Pais é comemorado este ano no próximo dia 8, tradicionalmente o segundo domingo do mês de agosto, e esta é uma data que muitos filhos escolhem para homenagear os pais com presentes. O Procon Tocantins tem intensificado a conscientização e sobretudo informar os consumidores sobre seus direitos, para garantir que os mesmos sejam cumpridos, principalmente em datas comemorativas.

São diversas as opções encontradas no mercado, por isso é fundamental estar atento as formas de pagamento, preços, qualidade do produto, políticas de troca, garantia, sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas e na dúvida buscar o Procon Tocantins. O superintendente do órgão de defesa do consumidor, Walter Viana, destaca o direito de procurar soluções para um possível problema com a relação de consumo.

“Se o comprador tiver problemas com o produto ou o serviço adquirido, tanto o estabelecimento comercial que fez a oferta como o site de compra coletiva pode ser procurado, pois ambos são responsáveis por solucionar a questão”, explica Viana.

Compras pela internet

Com a pandemia da Covid-19, a internet tem sido uma aliada para muitos consumidores que preferem não sair de casa. Como é o caso de Cristina Bezerra, moradora de Palmas há 7 anos, que adquiriu o presente por meio da compra online.

“A compra de maneira virtual é uma praticidade. Com a pandemia, pela minha segurança e dos meus familiares, optei este ano por comprar pela internet”, afirma Cristina.

Mas é válido destacar, que além de todos os cuidados com relação ao pagamento e prazos de entrega, desconfie de ofertas muito vantajosas. Fique atento à reputação da empresa, usando sites de avaliação. Além disso, confira se no site há CNPJ, endereço físico e contato telefônico da empresa. O superintendente alerta para exageros.

“Nesse período, pode haver um excesso de gastos que, no futuro, podem acarretar dívidas acima do orçamento. O ideal é que o consumidor se atente ao que ele pode comprar no momento, não agindo apenas por emoção”, orienta o gestor.

Aparelhos celulares

Para quem optar em dar um aparelho celular de presente, é preciso que o produto seja adquirido em lojas autorizadas, que garantam a procedência e a habilitação, exigindo-se que esteja lacrado e dentro da embalagem original, com a relação de rede autorizada para assistência técnica, manual de instrução e o termo de garantia contratual.

Assim como para celulares, ao adquirir qualquer aparelho eletroeletrônico solicite o teste no produto escolhido e a demonstração de funcionamento, devendo vir acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e relação da rede autorizada de assistência técnica.

Calçados, vestuário e cosméticos

Estar atento as políticas de troca de cada empresa pode evitar muitos aborrecimentos. A substituição de calçados, vestuário e cosméticos só é obrigatória no caso de defeitos. Em caso de cor, tamanho ou gosto é uma decisão da loja, principalmente quando compradas para outra pessoa, devendo ser pactuada com o lojista no ato da compra, exigida por escrito em etiqueta ou nota fiscal. Na escolha de perfumes ou cosméticos, é importante verificar se a embalagem contém todas as informações sobre o produto em língua portuguesa.

Vale presente

A modalidade “vale presente” continua em alta. Porém, é importante definir com o comerciante e anotar na Nota Fiscal de que forma será restituída eventual diferença de valores entre o vale presente e a efetiva aquisição do produto. O estabelecimento é obrigado a restituir a diferença em moeda corrente, contravale ou complementar o valor para compra de outro produto. Não deixe de verificar se existe prazo para sua utilização e informe ao presenteado.

Sites de compras coletivas

Os sites de compras coletivas reúnem ofertas de estabelecimentos comerciais, a exemplo de restaurantes, auto centers, estética, cinemas, teatros e outros. Os descontos prometidos nesses sites podem atrair o interesse do consumidor, que deve prestar atenção em todos os detalhes da oferta.

No caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, mas saiba que a utilização do cupom de desconto não autoriza o estabelecimento comercial a tratar o consumidor de maneira diferenciada em relação aos outros clientes.

Existem sites que reúnem promoções de diversos sites de compras coletivas, alertando-se que não têm responsabilidade por eventuais problemas na comercialização dos produtos e serviços porque apenas divulgam as ofertas existentes. O Procon orienta que se pesquise bem antes de escolher o local da compra.

Fraudes e propagandas enganosas

O Procon Tocantins alerta ainda que alguns cuidados devem ser tomados para não cair em golpes e que não sejam vítima de propaganda enganosa. As orientações são válidas tanto para loja física quanto para compras on-line.

Desconfie sempre de ofertas muito vantajosas. Desconfie dos preços muito abaixo do que tá sendo ofertado. Na hora de decidir pelo pagamento, antes de concluir a compra, verifique se o valor do produto é o mesmo que estava sendo exibido antes.

Em alguns casos, a promoção vale apenas para compras à vista ou para pagamentos com o cartão da loja, por exemplo.

Denuncie

Em caso de denúncia, o consumidor deve entrar em contato por meio do Disque 151 ou utilizar o Whats Denúncia 99216-6840. Para formalizar a reclamação, basta entrar no site www.to.gov.br/procon/ e clicar “Faça sua Reclamação Aqui”, preencher todos os campos e anexar os documentos solicitados.