por Redação

O Dia do Cliente é comemorado nesta quarta-feira, 15. A data pode ser uma boa oportunidade para os donos de pequenos negócios estreitarem o relacionamento com o seu público e trabalhar na fidelização dos clientes já existentes, como também estimular metas de vendas internas, fazer renovação de estoque e atrair a atenção de novos nichos de mercado. Neste dia, promover um acervo diferenciado, preço justo, ótimo atendimento, mimos e brindes são as principais estratégias.

Para Amaggeldo Barbosa, gerente do Sebrae, o Dia do Cliente é uma justa homenagem a quem mantém o pequeno negócio funcionando. “Todos somos clientes de algo ou alguém, e gostamos sempre de ser bem tratados, o Sebrae trabalha com consultorias para que o empresário mapeie estratégias para levar aos seus clientes, atendimento diferenciado, não só neste dia tão especial, como em todos os dias”.

A empresária Leninha Fontoura, proprietária de uma casa de eventos em Palmas, explicou que as consultorias em vendas, ofertadas pelo Sebrae, ajudaram muito na cativação ao cliente. “Temos como principal missão entender as necessidades do nosso cliente e de forma ágil, prática e encantadora, suprir suas demandas, e os acompanhamentos e consultorias, serviram para fazer uma imersão em nossos objetivos. Fizemos neste ano, uma ampliação na nossa loja, para oferecer aos nossos clientes, uma maior comodidade. Ele pode agora, não só contar com itens decorativos para seu evento, mais também, toda parte de descartáveis, balões, personalizados, itens importantes para que sua festa seja completa e encontrar tudo para seu evento em um só lugar”, pontuou.

O cliente é a razão de existir da empresa, independentemente do seu porte ou setor de atividade. Por isso, a centralidade do cliente deve ser valorizada em todos os processos do negócio, desde a construção de uma marca que crie identificação com o público à oferta de um ambiente acolhedor e um atendimento confiável e eficiente. O Sebrae dá dicas de como vender mais e manter o cliente satisfeito, acesse em https://bit.ly/3kaJ3Df

Atendimento

O Sebrae oferece opções que podem contribuir para o bom andamento dos micro e pequenos negócios. O canal de atendimento “Fale com o Sebrae” é uma plataforma que traz inúmeras vantagens para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Para acessar, basta se cadastrar no site do Sebrae, clicar em “Fale com um especialista” e escolher o assunto de interesse, ou acesse o link: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/faleconosco.

Além disso, são mais de 20 opções de cursos exclusivos pelo aplicativo de conversas WhatsApp, que abordam os conceitos de gestão, planejamento, marketing, uso de crédito, atendimento ao cliente, aumento de lucros, entre outros temas. Interessados podem se inscrever em https://bit.ly/2V8Wdqw.

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)