por Wesley Silas

O agronegócio no Tocantins e no Brasil vive um cenário de recordes em números da produção e exportação. Neste Dia do Agricultor, o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, mostrou os resultados da força deste segmento considerado como o maior propulsor da economia brasileira e tocantinenses.

“O crescimento da área plantada foi superior a 115% nos últimos 10 anos e o da produção de grãos chegou 114% nos últimos 10 anos”, disse Jaime Café.

Principais Municípios Produtores de Grãos

Segundo Café os principais produtores de grãos do Tocantins estão nas regiões dos municípios de Gurupi, Porto Nacional, Dianópolis, Campos Lindos e Pedro Afonso.

“Gurupi está na região com a maior área plantada com soja no Tocantins com 110 mil há”, completou.

Defesa sanitária

Café lembrou ainda do papel desenvolvido pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) na defesa sanitária.

“Na parte dos vegetais temos o Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja que permite condição de excepcionalidade para a produção de sementes de soja na região de várzeas tropicais do Tocantins e na parte animal destacamos o Programa Estadual de Vigilância em Febre Aftosa”

Neste contexto, o Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Halum defende que o Tocantins acompanhou o ritmo do crescimento do Agro no Brasil em ritmo e velocidade.

“O Tocantins se destaca na produção de soja, do milho safrinha, estamos voltando a produzir algodão com excelente qualidade, estamos produzindo feijão para exportação em crescimento nas regiões de Silvanópolis, Porto Nacional e Monte do Carmo”, disse.

Expansão da pecuária

A evolução do rebanho bovino é outra característica que destaca os produtores do Tocantins. No ano de 2015 o estado tinha 8,1 milhões de cabeças, em 2020 passou para 9 milhões e a projeção para 2025 supera 10 milhões.

“A nossa pecuária está também se qualificando. Antes nós tínhamos apenas criação em regime extensivo e agora estamos fazendo com tecnologia com intensividade, ou seja, com os confinamentos. Para se ter uma ideia, há 10 anos o Tocantins tinha 08 plantas de confinamentos e hoje nós temos 700 plantas dentro do Estado”.

Ajuste das políticas públicas

Segundo Halum, o Estado está no caminho certo e a Secretária de Agricultura encontra-se conectada com a necessidade de ajustar as políticas públicas para fomentar o agronegócio.

“O Tocantins precisar ajustar um pouco suas políticas públicas para o desenvolvimento do Agro, mas que tem uma Secretaria da Agricultura muito ativa e o secretário é muito integrado com o que acontece no Brasil e vai dar esta dinâmica ao Tocantins”.

Crescimento do agro no Brasil

O Representante do Ministério da Agricultur, César Halum, considerou que o Brasil teve nos últimos 10 anos resultados valorosos na produção agricola, tanto na qualidade, quanto na quantidade, mesmo enfrentando intempéries como problemas climáticos com queda de produção em algumas regiões do Brasil.

“Mesmo assim a gente vem tendo a cada ano superávit. Os últimos três anos foi de muito sucesso e chegamos a atingir 267 milhões de toneladas de grãos. É um número importante e o Brasil se tornou protagonista na produção de alimentos para o abastecimento mundial e temos a capacidade de crescer com muita rapidez porque os países produtores de alimentos como os Estados Unidos, a Austrália e Argentina”, disse.

Outro fator que contribui para o crescimento da produção de alimento é devido o Brasil ser o único país que possui áreas disponíveis e oferece agricultura tropical com condições de realizar três safras no mesmo ano e na mesma área.

“Nós temos uma sustentabilidade importantíssima nesta produção porque não há necessidade de desmatamento. Estamos tendo programas de sustentabilidade de visam a melhoria das áreas antropizadas que precisam ser apenas recuperadas e restauradas porque são áreas degradadas e não há necessidade de novo desmatamento”, avaliou Halum.

Ele lembrou que o Brasil mantém 60% das matas original em preservada e, ambientalmente, não há nenhum país com as características sustentáveis do Brasil, assim como não tem área disponíveis para o crescimento do agronegócio.

“Estamos cada dia avançando em pesquisa, em novas tecnologias, o nosso produtor a cada dia está mais informado e informatizado. A assistência técnica digital está chegando no campo e favorece o aumento da nossa produtividade”.

Plano Safra

Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cesar Halum, citou ainda o Plano Safra 2021/2022 lançado no mês de junho, com R$ 251,22 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. O valor reflete um aumento de R$ 14,9 bilhões (6,3%) em relação ao Plano anterior. O Tesouro Nacional destinou R$ 13 bilhões para a equalização de juros.