Por Redação

A Frente Parlamentar do Agronegócio será lançada nesta quinta-feira, 18, dentro da maior feira tecnológica voltada para o agronegócio do norte do Brasil, a Agrotins. Em parceria com a Faet (Federação da Agricultura do Estado do Tocantins) e com o Senar Tocantins (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a frente parlamentar foi idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato.

O objetivo é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio.

“A economia de 72% dos municípios do nosso estado gira em torno de atividades desenvolvidas no campo. Todos sabemos da importância do agronegócio para a economia e desenvolvimento do Tocantins, por isso, solicitamos a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio, para que possamos desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do agro”, destacou o deputado Gutierres Torquato que afirmou.

O deputado estadual Gutierres Torquato apresentou um requerimento solicitando a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio na sessão do dia 03 de maio deste ano, na Assembleia Legislativa.

Fonte: Ascom Dep. Gutierres Torquato.