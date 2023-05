por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato solicitou, durante sessão na última quarta-feira, 03, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado do Tocantins. O objetivo é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio.

“Já tem um tempo que estamos debatendo sobre a criação desta frente parlamentar junto com o presidente da Faet Paulo Carneiro. Quando nós começamos a lutar junto ao produtor rural, aqui na Assembleia Legislativa, vários parlamentares atenderam a nossa solicitação para a redução da alíquota do gado, porque todos sabemos da importância do agronegócio para a economia e desenvolvimento do nosso Estado”, destacou o deputado Gutierres Torquato que afirmou “é comprovado por pesquisa do IBGE que a maioria dos municípios tocantinenses dependem economicamente do agro”.

​O agronegócio é um termo utilizado para fazer referência a produção agropecuária, incluindo todos os serviços, técnicas e equipamentos relacionados, direta ou indiretamente. O Agronegócio Tocantinense abrange várias cadeias produtivas, dentre elas, podemos citar a agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, apicultura, entre outras. Neste cenário de desenvolvimento, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comprovou que em 72% dos municípios tocantinenses, a economia gira em torno destas atividades desenvolvidas no campo, dentre as cadeias produtivas.

Lançamento

A Frente Parlamentar do Agronegócio será lançada no dia 18 de maio de 2023, em parceria com a Faet (Federação da Agricultura do Estado do Tocantins) e com o Senar Tocantins (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), dentro da maior feira tecnológica voltada para o agronegócio do norte do Brasil, a Agrotins.