Por Redação

O deputado afirma que esta reunião é essencial para decidir os rumos da economia do nosso estado, que é movida pelo produtor rural. “Esta é uma pauta de todos os parlamentares da Frente do Agro, estamos sempre buscando o diálogo com o produtor rural, ouvindo as suas dificuldades e anseios. Precisamos nos unir pra movimentar cada vez mais a economia tocantinense e tornar o nosso estado gigante. Esse diálogo entre bancos, cooperativas e o produtor é importantíssimo para a nossa economia”, destacou Gutierres.

Deputado do Agro

Na assembleia legislativa o deputado criou a Frente Parlamentar do Agronegócio para representar a classe rural e debater o agronegócio no estado. Tem também apresentado diversos requerimentos importantes para o meio rural, como a pauta do gado e a solicitação da redução da alíquota do gado. Além do contato com o Governo do Estado e os gestores das pastas estaduais, em maio deste ano, por exemplo, foi solicitada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura o envio tanques de resfriamento para fomentar a bacia leiteira da região sul.