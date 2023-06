Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato encontrou na noite da segunda-feira, 31 de maio, o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café e na ocasião solicitou tanques de resfriamento de leite para beneficiar a bacia leiteira do Sul do Tocantins.

“O Secretário Café nos atendeu prontamente e no dia 07 estaremos em Gurupi levando aos produtores locais vários benefícios além dos tanques de resfriamento de leite, como também adubo e sementes. Isso é o Governo do Estado trabalhando junto com a Assembleia Legislativa e a Secretaria da Agricultura”, destacou o deputado.

Segundo o secretário Jaime Café esta ação possibilitará maior diálogo com o pequeno produtor da região. “Com muita alegria estaremos em Gurupi com o governador em exercício Laurez Moreira e com o deputado Gutierres podendo contemplar e conversar com o pequeno produtor da região de Gurupi”.

Gurupi e a região sul do estado receberão três tanques de resfriamento de leite, adubos e sementes para fomentar a bacia leiteira e os pequenos produtores de toda a região.