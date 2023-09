por Redação

Em uma ação inédita no setor da agroindústria tocantinense, a recém criada Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) da Assembleia Legislativa do Estado, a diretoria do Câmpus da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi e o Fazendão Agronegócio firmaram parceria para possibilitar a qualificação de 300 pessoas em cursos técnicos na área da agroindústria. A qualificação profissional faz parte do planejamento estratégico da FPA, que tem como presidente o deputado estadual Eduardo Fortes e que vem buscando e incentivando parcerias com foco também no aprimoramento da mão-de-obra local para atender a demanda de um setor em franca expansão no próprio estado, o da agroindústria.

“Estamos fomentando e incentivando o setor da agroindústria no Estado. Novas agroindústrias estão sendo implantadas, outras estão em intensa expansão e as novas vagas que estão surgindo no mercado de trabalho devem ser ocupadas por tocantinenses”, destacou o presidente da FPA, deputado estadual Eduardo Fortes.

O presidente da FPA agradeceu o apoio da UFT, por meio da diretora do Câmpus de Gurupi, Niléia Cristina Silva, e do professor Rodrigo de Castro Tavares, e adiantou que em breve serão divulgados todos os detalhes dos cursos que serão realizados pela UFT. “A universidade dispõe de um corpo de professores de excelência que ministrará cursos de qualidade”, disse ele. Os cursos de qualificação profissional serão oferecidos a partir do primeiro semestre de 2024.

“Somos uma agroindústria tocantinense e priorizamos empregar mão de obra local. Com a expansão de nossos empreendimentos, vamos precisar de profissionais qualificados e por isso estamos somando esforços com UFT e a FPA”, adiantou o representante do Fazendão Agronegócio.

De acordo com informações da UFT, o Tocantins possui oito distritos agroindustriais em pleno desenvolvimento, com infraestrutura adequada à instalação de diversos tipos de empresas, sendo um deles em Gurupi, que é a terceira maior cidade do Estado e poderá oferecer diversas oportunidades para profissionais com formação nessa área. Os cursos de graduação do tipo tecnológicos (que conferem grau de tecnólogo) são uma alternativa aos bacharelados com menor duração e voltados para formar profissionais para atuar em atividades específicas que buscam um ingresso mais rápido no mercado de trabalho.