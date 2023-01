Por Redação

Janeiro, 2023. O calendário da saúde abre o ano chamando a atenção para a saúde mental e emocional com o janeiro branco, um convite a pensar um aspecto fundamental da saúde que durante muito tempo foi negligenciado.

Cada dia mais presente nas rodas de conversas, seja em pequenos círculos sociais ou na internet, as discussões sobre transtornos como depressão, ansiedade, bournout e estresse nunca estiveram tão presentes e acendem sinais de alerta.

“Antes se falava menos sobre o tema, então as pessoas tinham mais dificuldade em reconhecer os sinais de alerta, hoje as pessoas já enxergam isso de outro lugar, o cansaço extremo, insônia, alteração de apetite e dores de cabeça por exemplo já são percebidas como alerta para a saúde mental e não apenas física”, esclarece Hugo Couto, psicólogo líder da Amparo Saúde, empresa do Grupo Sabin.