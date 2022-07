Por Redação

A Cooperfrigu em parceria com OCB/Sescoop To promoveu para os colaboradores uma formação em Liderança realizado no auditório do SENAI de Gurupi- To, oferecido pela Dale Carnegie Training para um grupo de 16 participantes.

“Investir em treinamentos, cursos e formação contínua é de extrema importância para o crescimento dos colaboradores e da Cooperativa. A Cooperfrigu que estar sempre em busca de conhecimento, tendências e inovações cria este espaço de formação que vai de encontro a necessidade colaborador, e sem dúvidas, estas condições de melhorias refleti positivamente para o trabalho em equipe. ” Disse o Presidente Oswaldo Stival.

Para a Psicóloga Márcia Resplandes, destaca a necessidade de promover capacitação que visa contribuir fortemente para melhoria de clima organizacional, motivação para execução das suas atividades, desenvolvimento de competências e ganhos pessoais e profissional, bem como, ressalta a excelente gestão do Presidente da Cooperfrigu Oswaldo Stival em parceria com Sistema OCB Sescoop em nome do Presidente Ricardo Cury e Superintendente Maria José Andrade Leão pelo admirável trabalho que fazem juntos ao sistema Cooperativista do Tocantins.

“Estou muito feliz de concluir esta formação e ver o quanto foi enriquecedor para o meu desenvolvimento profissional. Conhecimento é sempre importante para melhorar como pessoa e entregar o nosso melhor no ambiente de trabalho”. Disse o colaborador Wanderson Alves Lima.