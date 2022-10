Por Redação

O total das contratações de crédito pelos produtores rurais na atual safra, de julho até setembro deste ano, já alcançou R$ 25 milhões no Tocantins. O número representa um aumento de 47% em relação ao mesmo período da safra passada. O crédito liberado corresponde a 30% do total disponibilizado pela cooperativa financeira Sicoob UniCentro Br pelo Plano Safra 2022/2023.

No Estado, as áreas que até agora receberam mais recursos foram a pecuária e a aquisição de imóveis rurais. A expectativa da cooperativa, segundo o superintendente Luiz Roberto Krinski, é de que ainda este ano, os produtores rurais tenham acesso a todo o volume destinado pelo Plano Safra.

“São no total cerca de R$ 82 milhões em crédito e nós estimamos que, até o fim de dezembro, todo esse recurso esteja nas mãos dos produtores, fomentando o crescimento deles”, afirma.

Para o gestor, a captação de recursos deve ser muito maior este ano em função da alta dos custos de produção. “Boa parte dos insumos da produção agrícola e da pecuária vem de fora do país e subiram bastante por conta do contexto internacional de guerra e também de outros fatores. Isso pesa no bolso do produtor que, para cobrir as despesas e continuar se desenvolvendo depende do financiamento”, explica o superintendente.

Neste segundo semestre do ano, para incentivar a contratação de crédito, o Sicoob UniCentro Br ainda irá sortear 15 carros zero quilômetro. Os produtores concorrem ao prêmio a cada R$ 50 mil em operações realizadas em qualquer uma das 9 agências que a cooperativa tem distribuídas pelo Estado. No Tocantins, dois cooperados já foram contemplados com prêmios da campanha “30 anos, 30 carros”. Ao todo, o Plano Safra 22/23 vai disponibilizar R$ 340,88 bilhões para financiamentos de custeio, comercialização e investimentos em atividades rurais em todo o país.

*Sobre o Sicoob UniCentro Br*

O Sicoob UniCentro Br é uma cooperativa de crédito de livre admissão que tem o objetivo de administrar os recursos financeiros dos cooperados, proporcionando maior rentabilidade e justiça financeira a todos. A instituição existe há 30 anos e conta com mais de 87 mil cooperados no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.