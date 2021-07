Share on Twitter

por Redação

Os salários são de R$ 2.000,00 e de R$ 3.000,00, acrescidos dos seguintes benefícios: vale-refeição e/ou vale-alimentação, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês; e vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

As inscrições, com taxas de R$ 58 e R$ 65, poderão ser feitas, somente pela internet, em http://www.quadrix.org.br, do dia 05 de julho a 10 de agosto de 2021.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas para escolha de uma única resposta; de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos ao cargo de nível técnico serão avaliados também em uma segunda fase: avaliação de cursos e experiência profissional, com entrega de documentos.

A prova objetiva será aplicada na data provável de 03 de outubro de 2021, no turno da tarde, e terá duração de 3 horas e 30 minutos.

O Edital Normativo pode ser consultado em http://www.quadrix.org.br.