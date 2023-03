Por Redação

Conforme a pesquisa, o indicador de Condições Atuais que em fevereiro atingiu 43,2 pontos em março ficou em 38,5, registrando uma queda de 4,7 pontos. Para os empresários entrevistados esse resultado indica que as condições atuais de seus negócios e da economia brasileira pioraram.

Já o indicador de Expectativas passou de 50,4 pontos para 54,0 de fevereiro para março deste ano, sendo que as expectativas otimistas foram observadas pelos empresários somente para suas empresas, mas pessimistas em relação à economia. No cenário nacional o ICEI ficou em 49,9 pontos.

Responsável pelo setor de pesquisas FIETO, a técnica Gleicilene Bezerra destaca que a falta de confiança do empresário industrial é um sentimento observado em todo país, mas com indicador próximo a linha divisória dos 50 pontos que indica melhora na confiança. “Empresários menos confiantes tendem a reduzir seus investimentos. No entanto, a expectativa é que esse cenário se reverta nos próximos meses dada a importância da retomada dos investimentos para o desenvolvimento do setor industrial”, avalia.