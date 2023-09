Confiança do empresário industrial recua em setembro, mostra pesquisa

por Redação

A queda foi de 3,4 pontos entre setembro e agosto, o suficiente para deixar o segmento ressabiado e pouco confiante em relação aos próximos seis meses. Em comparação com o mesmo período do ano passado houve um forte recuo de 16,9 pontos.

O recuo na confiança do empresário tocantinense da indústria no mês de setembro, que atingiu 47,7 pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, ocorre após quatro aumentos consecutivos e foi registrado pelo Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), levantamento realizado mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Neste mês de setembro os empresários demonstraram falta de confiança, sobretudo pela queda das avaliações positivas quanto as condições atuais da economia brasileira e de seus negócios. Na média nacional também houve uma redução no ICEI, no entanto ficou acima dos 50 pontos”, explica Gleicilene Cruz, técnica em pesquisa da FIETO.

O estudo destaca ainda que os dois indicadores que formam o ICEI, de Condições Atuais e de Expectativas, apresentaram redução de 7,4 pontos e de 1,4 pontos, respectivamente. O primeiro segue abaixo da linha divisória dos 50 pontos e o segundo acima, indicando que os empresários estão otimistas com relação aos próximos seis meses, mesmo que de forma menos disseminada que no mês anterior.