Por Redação

O panfleto levou uma mensagem do Sindicato aos futuros professores efetivos da rede estadual e reforçou a importância da luta sindical, além de desejar uma boa prova aos candidatos.

O concurso público da educação é uma grande conquista do Sintet que cobrou intensamente sua realização. O certame oferece 5.242 vagas e foi realizado pelo governo estadual, através da Secad e Seduc.

O concurso oferta vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

“Nosso objetivo nesta ação é apresentar a importância da luta sindical para a defesa dos direitos da categoria, para nós do sindicato, a realização deste concurso público é uma grande vitória da luta sindical, pois conseguimos dar visibilidade a necessidade de sua realização”, disse o presidente do Sintet Regional de Palmas.

“A realização do concurso da educação sempre foi uma luta do Sintet, há temos estamos cobrando o concurso, sua realização é não só necessária, mas fundamental para oxigenar o quadro de efetivos e até mesmo para o IGEPREV já que o número de aposentados tem crescido significativamente e os contratos não contribuem para a nossa previdência estadual”, disse o presidente do Sintet, José Roque Santiago.