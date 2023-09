Juntos…: Deputado Gutierres Torquato e Eduardo Fortes levam curso preparatório e concurso público da Assembleia para Gurupi

Por Redação

Em um notável exemplo de colaboração e dedicação, os deputados estaduais Gutierres Torquato e Eduardo Fortes uniram forças para defender os interesses de Gurupi e da região sul de Tocantins. Sua parceria firme tem produzido conquistas significativas que beneficiarão diretamente a comunidade local.

Com a colaboração da Escola Legislativa e seu Diretor, Rawlison Santos, os Deputados Gutierres Torquato e Eduardo Fortes obtiveram sucesso ao conseguir levar um cursinho preparatório para Gurupi. Este curso tem como objetivo capacitar os residentes locais com o conhecimento e as habilidades necessárias para se destacar no concurso da Assembleia Legislativa, abrindo novas oportunidades para o avanço profissional e crescimento pessoal.

Em outra importante conquista para Gurupi e região, os deputados também garantiram um marco essencial: o próximo concurso da Assembleia Legislativa terá um centro de aplicação de provas diretamente em Gurupi. Essa iniciativa visa garantir o acesso igualitário às oportunidades de carreira na região, eliminando a necessidade de que os candidatos viajem longas distâncias para fazer o exame.

“Queremos oportunizar a mudança, esse cursinho preparatório, assim como a aplicação da prova em Gurupi, vão abrir portas para quem precisa na nossa região. Temos certeza que vamos trabalhar na Assembleia com pessoas da nossa região que passaram nesse concurso graças a essa oportunidade dada”, destacou o deputado Gutierres.

O comprometimento dos Deputados Gutierres Torquato e Eduardo Fortes com o povo de Gurupi e da região sul de Tocantins é evidente por meio de seus esforços incansáveis para melhorar a qualidade de vida e criar mais oportunidades para todos os moradores. Sua abordagem colaborativa e determinação estão definindo um exemplo positivo para legisladores em todo o estado.

Tanto o Deputado Gutierres Torquato quanto o Deputado Eduardo Fortes convidam a comunidade de Gurupi a abraçar essas novas oportunidades e participar ativamente do cursinho preparatório e do próximo concurso legislativo.

Para mais informações sobre o curso preparatório procure o Instituto Gratidão Tocantins, localizado na Av. Paraná, entre as ruas 5 e 6, em Gurupi-TO.