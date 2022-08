Por Redação

Conforme publicado no edital de abertura, o período de inscrição permanece aberto até as 20:00h do dia 31/08, e pode ser realizado mediante cadastro de acesso no endereço eletrônico: https://www.idescassessoria.org.br ou mesmo na sede da Prefeitura Municipal, na Avenida Bernardo Sayão, com atendimento das 07:30h até as 11:30h para quem não tem acesso à internet.

Há vagas para cargos de Auxiliar de Serviços de Manutenção e Alimentação, Gari, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Técnico em Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar Odontológico, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Sanitária e Monitor de Creche.

Para os cargos que exigem escolaridade de nível superior, as vagas são para Assessor Contábil, Assessor Jurídico, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Nutricionista, Odontólogo, Professor NII, Psicólogo e Veterinário. O edital de abertura com todas as informações sobre a realização do concurso pode ser acessado no mesmo endereço eletrônico da inscrição.