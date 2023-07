O Governo do Tocantins, por meio das secretarias da Educação (Seduc) e Administração (Secad), divulgou no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira, 10, os gabaritos definitivos das provas objetivas do concurso da Educação. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do concurso, atualizou as etapas de execução do certame.

O resultado preliminar, que de acordo com o cronograma da semana passada sairia nessa segunda, 10, agora deverá sair na próxima quinta-feira, 13. A mudança não altera a data para a divulgação do resultado final, prevista para o dia 30 de novembro.

Aguardado há mais de 14 anos, o concurso oferta 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena. Atualmente, com o reajuste de 11% somado a data-base de 5,93%, a remuneração inicial é de R$ 5.674,35.

O certame contou com um total de 35.986 inscritos, e as provas foram realizadas no dia 11 de junho deste ano.

Cronograma atualizado

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 13/07/2023

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 01/08/2023

Divulgação da relação de candidatos que terão a prova discursiva corrigida 01/08/2023

Convocação para a Avaliação de Títulos 01/08/2023

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva 05/09/2023

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva 06/10/2023

Convocação para a Perícia Médica 06/10/2023

Realização da Perícia Médica 29/10/2023

Publicação do Resultado preliminar da Avaliação de Títulos 03/11/2023

Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica 09/11/2023

Publicação do Resultado definitivo da Avaliação de Títulos 24/11/2023

Resultado Definitivo da Perícia Médica 30/11/2023

Resultado Final do Concurso 30/11/2023