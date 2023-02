Share on Twitter

por Redação

Fillipe Emmanuel Fernandes Mendes é aluno da escola pública de Tempo Integral, Padre Josino, e conseguiu superar mais de 200 outros candidatos que concorriam ao cargo.

O concurso ofertou de 120 vagas, distribuídas por diversos cargos, com exigências de ensino fundamental, médio e superior, com remunerações iniciais de R$ 1.212 a R$ 2.800, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. A banca organizadora, na ocasião, foi a Idesc.

Ao ser ouvido pelo jornalista Fernando Cezar Alves, o pai do garoto o incentivou a se inscrever na seleção para que pudesse se familiarizar com o tipo de provas dos concursos.

“Ele tem uma rotina normal. Estuda em escola integral. Mas pela capacidade ímpar de se comunicar, expressar ideias e seu bom desempenho na escola, embora tenha tido dificuldades ao mudarmos do interior para a capital, onde se exige um pouco mais, resolvi colocá-lo para fazer o concurso”, explicou o pai que também foi aprovado no mesmo certame, conseguindo a 3 colocação para o cargo de professor.

Não possui idade mínima para assumir um cargo público, que é de 18 anos

De acordo com ele, o filho questionou a sugestão do pai de prestar o certame, tendo em vista que tinha consciência de não possuir a idade mínima para assumir um cargo público, que é de 18 anos. No entanto, resolveu concorrer apenas para adquirir experiência, levando em conta que vários membros da família já atuam na área pública.

“Quero investir muito nele”, disse o pai, orgulhoso pelo bom desempenho obtido pelo filho na seleção.