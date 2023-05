Por Redação

O novo concurso Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) foi autorizado pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, de acordo com portaria publicada no diário oficial da União desta terça-feira, 2 de maio.

Ao todo serão oferecidas 502 vagas, sendo 152 para quem possui ensino médio e 350 para cargos com exigência de nível superior. As remunerações serão de R$ 5.349,07 para o cargo de ensino médio e R$ 6.420,87 para nível superior. A expectativa inicial era de que a autorização fosse anunciada na última sexta-feira, 28 de abril, o que acabou não acontecendo. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

Com a autorização, agora a Funai conta com um prazo de seis meses para a publicação do edital, ou seja, até o dia 2 de novembro. Também é importante ressaltar que, de acordo com a autorização, a aplicação das provas deve ocorrer dentro de um prazo de dois meses da publicação do edital.

O próximo passo é definir os nomes dos membros da comissão e, posteriormente, dar início ao processo de escolha da banca organizadora. Somente após a assinatura do contrato com a empresa poderá ser anunciada a data precisa de início do certame.

No caso de ensino médio, as oportunidades serão para o seguinte cargo:

agente em indigenismo – 152 vagas

Para nível superior, a distribuição será a seguinte:

Administrador – 26

Antropólogo – 19

Arquiteto – 1

Arquivista – 1

Assistente Social – 21

Bibliotecário – 6

Contador – 12

Ec o n o m i s t a – 24

Engenheiro – 20

Engenheiro Agrônomo – 31

Engenheiro Florestal – 2

Estatístico – 1

Geógrafo – 4

Indigenista Especializado – 152

Psicólogo – 6

Sociólogo – 12

Técnico em Assuntos Educacionais – 2

Técnico em Comunicação Social – 10

Concurso Funai: veja autorização oficial

PORTARIA MGI Nº 1.850, DE 28 DE ABRIL DE 2023

A MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS,

no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, e conforme as informações do Processo nº 14022.168592/2022-36, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para o provimento de 502 (quinhentos e dois) cargos no quadro de pessoal da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), conforme especificado no Anexo desta Portaria.

Art. 2º O provimento dos cargos a que se refere o art. 1º dependerá de autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e está condicionado:

I – à homologação do resultado final do concurso; e

II – à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público será do órgão ou

da entidade de que trata o art. 1º desta Portaria, a quem caberá:

I – editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou

outros atos administrativos necessários à realização do concurso público, de acordo com as disposições do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019;

II – observar as leis e os regulamentos que tratem sobre políticas de reserva de vagas em concursos públicos e assegurar que as ações e procedimentos previstos no concurso público estejam alinhados ao alcance da efetividade de tais políticas; e

III – zelar pela conformidade legal dos procedimentos relacionados ao planejamento e à execução do concurso público.

Art. 4º O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A não publicação do edital de abertura do concurso público no prazo estabelecido no caput implicará:

I – a perda dos efeitos desta Portaria; e

II – o cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público.

Art. 5º O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital de que trata o caput e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

. Cargo Escolaridade Vagas

. Agente em Indigenismo Nível Intermediário 152

. Administrador Nível Superior 26

. Antropólogo Nível Superior 19

. Arquiteto Nível Superior 1

. Arquivista Nível Superior 1

. Assistente Social Nível Superior 21

. Bibliotecário Nível Superior 6

. Contador Nível Superior 12

. Ec o n o m i s t a Nível Superior 24

. Engenheiro Nível Superior 20

. Engenheiro Agrônomo Nível Superior 31

. Engenheiro Florestal Nível Superior 2

. Estatístico Nível Superior 1

. Geógrafo Nível Superior 4

. Indigenista Especializado Nível Superior 152

. Psicólogo Nível Superior 6

. Sociólogo Nível Superior 12

. Técnico em Assuntos Educacionais Nível Superior 2

. Técnico em Comunicação Social Nível Superior 10

. Total – 502

Saiba como foi a última seleção

O último concurso Funai ocorreu em 2021, quando foram oferecidas 776 vagas temporárias em três cargos na área de proteção etnosocial, sem exigência de escolaridade e para quem possui ensino médio e nível superior, com remuneações iniciais de até R$ 4.400.

Fonte: JC Concurso