O certame conta com 1.316 inscritos, que fazem provas em Palmas, em salas 60 salas, distribuídas na Universidade Federal do Tocantins e na Escola Almirante Tamandaré.

O segundo dia do certame acontecerá neste domingo, 30, com a realização de provas discursivas que consistirão, cada uma, de questões dissertativas e peças prático-profissionais. No período da manhã, o horário de início da prova será às 8h e no período da tarde às 15h.

A elaboração e aplicação das provas é de responsabilidade Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de de Promoção de Eventos (Cebraspe) que adotou medida sanitárias para garantir a segurança dos candidatos, como aferição de temperatura, uso de máscara e álcool em geral, além da cobrança da apresentação do cartão de vacinação, dentre outros.

O procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, acompanhado do membros da Comissão do Certame os promotores de Justiça Celsimar Custódio e Abel Andrade e a representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO), Alana Carrech Correia, acompanharam o início das provas em um dos locais e desejaram boa sorte aos candidatos.

Inscritos

O certame oferece sete vagas, além de formação do cadastro reserva.