por Redação

A 48ª edição da Exposição Agropecuária de Gurupi terá o desafio de ser o maior evento da história do município. A ExpoGurupi começou no dia 26 de maio e vai até o dia 04 de junho no Parque de Exposições “João Lisboa da Cruz”, em Gurupi, e a expectativa é de que mais de 80 mil pessoas passem pelo local nos dez dias de pecuária. “Esperamos ainda quintuplicar a movimentação financeira na exposição comparado com a ultima edição, com a comercialização passando dos R$ 100 milhões, graças ao apoio dos parceiros que nos ajudaram a reerguer o parque, que estava completamente abandonado”, destacou Rafael D´Leon, presidente do Sindicato Rural de Gurupi.

Com os portões abertos todos os dias para a população, a feira terá shows, espaço gastronômico, bares, diversão, mas também muito conhecimento, genética, inovação e tecnologia para o produtor rural. Um dos destaques será o julgamento de raça Nelore ranqueada pela ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu). Mais de 100 animais de elite já estão confirmados, entre eles, uma amostra do que a Fazenda Terra Prometida tem de melhor, propriedade da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Um leilão recente na fazenda deles no Tocantins atingiu o maior faturamento da história do Nelore movimentando R$ 39,5 milhões com 108 lotes.

A ExpoGurupi retorna depois de três anos sem evento – por conta da pandemia da Covid19. Por isso, o sindicato comemora o entusiasmo do público, dos produtores rurais, das empresas agropecuárias e dos segmentos ligados ao agronegócio no Tocantins, que aguardaram o início da exposição com muita expectativa. Empresas de máquinas e implementos agrícolas, veículos, acessórios, instituições bancárias, universidades, órgãos públicos e diversas empresas que atuam no setor garantiram espaço na festa mais tradicional do Tocantins.

ATRAÇÕES

A arena do parque de exposições de Gurupi será palco para grandes artistas nacionais como Zé Vaqueiro na próxima quarta-feira, data da abertura oficial, único dia em que será exigido um 1k de alimento não perecível para ter acesso ao evento. Na programação também constam shows com Di Paullo & Paulino (28/05), Carlos e Jader (02/06) entre outros. E neste sábado, dia 28/05 tem a Cavalgada com premiação para as melhores comitivas.

O rodeio, com a marca de Barretos, o melhor do Brasil, contará com premiação de R$ 25mil para o primeiro colocado. A pecuária de Gurupi terá ainda um Leilão de Elite, a Feira de Gado Leiteiro e uma Feira de Touros, com comercialização direta. Para viabilizar a 48ª. ExpoGurupi, o Sindicato Rural contou com o apoio do Sistema FAET/Senar, Governo do Tocantins, por meio do governador Wanderlei Barbosa, os senadores Kátia Abreu e Irajá Abreu, a Prefeitura de Gurupi, por meio da prefeita Josi Nunes e do vice prefeito Glaydson Nato, além do Sebrae. O presidente também destacou o apoio do deputado federal Vicentinho Júnior e do deputado estadual Gutierres Torquato, além das empresas Fazendão e Cooperfrigu e do Banco da Amazônia.