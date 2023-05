por Redação

Com apenas 13 dias para a 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), a maioria dos espaços previstos para estandes está reservado, com uma taxa de ocupação de 98% até o momento. Houve uma ampliação de 25% de novos expositores para esta edição em relação ao ano passado. Serão mais de 850 vitrines e parceiros entre empresas de maquinários, bancos com linhas de crédito, concessionárias de veículos voltados para o campo, institutos de pesquisa, entre outros, que apresentarão produtos, serviços e tecnologias voltadas ao agronegócio.

A Agrotins 2023 ocorrerá de 16 a 20 de maio no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas, na saída para Porto Nacional, com o tema Compliance no Agro. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), estima que o volume de negócios este ano supere a marca de R$ 2,5 bilhões e 180 mil pessoas visitem a Feira nos cinco dias de evento.

Entre os objetivos da Feira, o governador Wanderlei Barbosa destaca a promoção e o desenvolvimento do setor agropecuário no Estado do Tocantins.

“A Agrotins possibilita a potencialização do agronegócio, setor em franca expansão em nosso território. A feira vem como forma de apoiar e divulgar as ações de pesquisa, adaptação, validação, divulgação e transferência de tecnologias ao setor produtivo, respeitando a legislação vigente, por isso o tema deste ano é Compliance no Agro”, lembrou o gestor.

Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. No Brasil, o agronegócio é um dos pioneiros na criação de uma medida oficial para incentivar as empresas a desenvolverem uma cultura efetiva de Compliance. A oportunidade surgiu com a criação do selo Agro+Integridade, instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no final de 2017, para empresas que desenvolvem boas práticas de gestão de integridade, ética e sustentabilidade.

Este ano, a feira inova mais uma vez, com a aplicação da política de Carbono Neutro, que reduzirá a emissão de gases poluentes durante o evento. A feira pretende neutralizar a emissão de carbono através do plantio de árvores, que capturam os gases poluentes da atmosfera durante a fotossíntese. Essa iniciativa tornará o Tocantins o primeiro estado do Brasil a realizar uma feira com essa política. A ação é importante, porque as emissões de dióxido de carbono contribuem para a poluição, os eventos climáticos extremos e o efeito estufa.

O Rafael Braudes Naves espera ansiosamente para a realização do evento. O empresário na área de consultoria e desenvolvimento de projetos no ramo do agronegócio participa da Agrotins há mais de 10 anos, até então como visitante.

“Eu e minha irmã éramos levados para a feira por meio da Seagro, saindo de Pedro Afonso, o que nos ajudou na criação da nossa empresa”, afirmou Rafael. Para este ano, os planos são mais ousados, já que será a primeira vez que ele participará da feira como expositor. “A Agrotins é um cartão de visita do Tocantins, em relação às tecnologias da agricultura e pecuária. Somos muito gratos ao Governo do Tocantins por tudo e, este ano, a nossa expectativa é de um faturamento de aproximadamente R$ 1 milhão”, mencionou o empresário.

Um dos coordenadores da feira, Fernando Garcia, comenta que a Agrotins, na sua 23ª edição, traz as inovações tecnológicas para que o setor agropecuário se torne mais eficiente, com alta produtividade sustentável, tanto da agricultura quanto da pecuária. “Grandes empresas agropecuárias estarão apresentando essas novidades na feira, mostrando as tecnologias de produção e estrutura. E desde já, aproveitamos para convidar, produtores e população em geral, a participarem desta grande feira agrotecnológica, sendo a maior da região Norte do país”, enfatizou.

