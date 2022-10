Por Redação

A GenoMar Genetics deu um passo ousado que pode elevar o Brasil, e o Estado do Tocantins, a um novo patamar na cadeia produtiva da genética de tilápia com a inauguração oficial do Centro de Reprodução e Melhoramento Genético de Tilápia, instalado no município de Monte do Carmo (TO). A cerimônia de inauguração contou com o time da GenoMar, liderado pelo CEO Alejandro Alvarez, e diversas autoridades municipais, estaduais e federais, grandes empreendedores da área de piscicultura no Tocantins, como Tarik de Azevedo e Valteir Valadares (Frigorífico Pescados Piracema) e Gilmar Carvalho (Agronorte) e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Instalado numa área própria de 242 hectares, incluindo tanques e laboratórios, o Centro possui capacidade para atender a demanda do Brasil e América Latina com tranquilidade, mesmo observando o crescimento constante e rápido que o setor apresenta. Essa genética poderá garantir a geração de bilhões de alevinos de tilápia nas empresas parceiras de distribuição.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, representado no evento pelo diretor de Aquicultura do MAPA, Maurício Pessoa, e o assessor da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Bruno Leite, enviou uma mensagem em vídeo parabenizando a GenoMar pelo grande empreendimento, que conta com investimento de R$ 28 milhões para a construção do centro em Monte do Carmo.

“A inauguração do Centro é extremamente importante para toda a indústria brasileira de tilápia, desde o produtor de peixe, passando pela indústria direta, com os frigoríficos, até o consumidor. Uma grande conquista que refletirá na redução de custos de produção”, destacou o ministro.

A história da GenoMar Genetics, que integra o EW GROUP, maior empresa mundial na área de genética, líder no mercado na produção de frangos, ovos, perus, salmão e truta, com sede na Alemanha, foi apresentada por Alejandro Alvarez, que demonstrou o potencial produtivo da genética da tilápia no mundo e a estrutura de melhoramento genético e de produção de alevinos com estrutura de laboratório para genotipagem e diagnóstico de enfermidades.

“A tilápia tem uma aceitação cada vez mais no mercado brasileiro, que a reconhece como uma proteína saudável e sustentável, com grande potencial de crescimento. Neste cenário, a genética tem um papel fundamental no incremento da produtividade, com um intervalo geracional de seis meses. Com uma única fêmea, em três gerações, podemos produzir mais de 6 milhões de animais em um intervalo de 16 a 18 meses. Isso é o suficiente para atender a atual demanda do Brasil, que é de 1 milhão, e exportar para o mundo”, explicou o CEO da GenoMar.

O melhoramento genético animal exerce um papel fundamental para apoiar a eficiência e a sustentabilidade da indústria. Por meio da tilapicultura, a GenoMar tem como meta produzir proteína animal para o consumo humano e, por meio do melhoramento genético de tilápias, produzir peixes que possuam propriedades como o crescimento rápido para levar o produto ao mercado de forma rápida e sustentável e menores taxas de conversão alimentar (FCA), que refletem diretamente na rentabilidade dos produtores.

Atualmente, o Brasil é o maior produtor de tilápia da América Latina e o 4º produtor mundial, com potencial para chegar ao primeiro lugar global na próxima década.

O presidente da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), Francisco Medeiros, afirmou que, a partir de agora, o Tocantins se tornará a capital mundial da tilápia. “Esse é um trabalho construído com a participação de todos. Neste momento, falo que o futuro chegou, com este que é o maior investimento de capital estrangeiro no setor de piscicultura no Brasil”, afirmou.

A escolha do Tocantins

Segundo Alejandro Alvarez, a escolha do Tocantins se deu por conta das condições climáticas únicas para a criação de tilápias, grande potencial para se tornar um dos maiores polos produtivos do país, além de ter fontes de água de grande qualidade e o apoio das instituições municipais e estaduais durante todo o projeto. “O Tocantins se encaixa muito bem em nossa estratégia de liderar o mercado com a qualidade dos nossos produtos, com capacidade de fornecer genética durante todo o ano e fazer a cadeia de tilápia brasileira mais resiliente, não dependente de importações”, pontuou.

Com a experiência de quem contribuiu de forma significativa para a efetivação da cadeia produtiva do peixe no Tocantins, a secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, Miyuki Hyashida, ressaltou o caráter sustentável da piscicultura, uma atividade considerada carbono zero pelo baixo impacto ambiental. A secretária foi uma das responsáveis pela instalação da primeira unidade de produção de tilápias em águas da União na modalidade tanques-rede dentro do parque aquícola de Brejinho de Nazaré, na ocasião em que foi prefeita do município.

“Há 30 anos, esperamos que isso aconteça. Nesse Estado, o que estava sendo sonhado, está acontecendo. Esse Centro de Reprodução e Melhoramento Genético da GenoMar será um divisor de águas, sairemos do chamado potencial que o Tocantins tem para a realidade das grandes produções. Tenho certeza que faremos a maior produção de genética de tilápia do mundo, aqui no Tocantins”, afirmou Miyuki Hyashida.

O otimismo também foi marcado na fala do prefeito de Monte do Carmo, Arquivardes Avelino Ribeiro, que não escondeu a satisfação de receber em seu município um empreendimento tão importante. “Ficamos felizes pois o município atendeu todos os requisitos necessários para este projeto, que está levando emprego e renda para o nosso município. Monte do Carmo está sendo agraciada com a chegada de grandes investidores como a GenoMar”, disse.

Com equipe profissional de altíssimo conhecimento técnico e os mais altos padrões de tecnologia para garantir a responsabilidade da GenoMar com biossegurança, o empreendimento já gerou 50 empregos diretos, além dos indiretos por meio dos parceiros.

A geração de empregos também foi destacada pelo governador Wanderlei Barbosa como uma forma de trazer dignidade para o povo do Tocantins, estado com uma localização estratégica para o crescimento da piscicultura. “O maior centro mundial de genética de tilápia está chegando ao Tocantins, o estado mais jovem do Brasil está recebendo investimentos com potencial de produção em números mundiais. Além de dar as boas vindas à GenoMar, quero deixar claro que estamos à disposição. Contem com o Governo, que vamos fazer o que for possível para facilitar e ajudar todas as empresas que queiram investir e gerar empregos no Tocantins”, ressaltou.

Presença mundial

A GenoMar oferece alevinos e juvenis geneticamente melhorados para a indústria de tilápias, produtos desenvolvidos com base em informações obtidas de testes realizados em pequena escala e em condições industriais (grande escala). As principais características da linhagem da GenoMar são a reprodução realizada sistematicamente por 30 gerações (alcançada em 2021); o uso de tecnologia inovadora e precisa de melhoramento para proporcionar um maior ganho genético; documentação de produtos adaptados à diferentes condições de cultivo; máximo potencial de crescimento e rendimento de filé; e alta capacidade de sobrevivência e resistência contra enfermidades específicas.

A partir de seus centros de melhoramento na Noruega, Ásia e América Latina, incluindo o Centro instalado no Tocantins, a empresa gerencia programas de inovação e tecnologia para algumas das marcas independentes mais reconhecidas pela indústria, tais como GenoMar, Aquabel e AquaAmérica.

Tilápia do Nilo

A produção de tilápia cresceu enormemente nos últimos 30 anos, saltando de 400 mil toneladas no início dos anos 1990 para cerca de 7 milhões de toneladas em 2021. A tilápia do Nilo é atualmente a espécie de peixe mais amplamente cultivada na aquicultura mundial, desempenhando um papel significativo na segurança alimentar, renda e emprego em muitas partes da Ásia rural, América Latina e África.