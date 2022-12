Nesta segunda-feira, 12, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, se reuniu com representantes do Sistema ‘S’ que deram continuidade à apresentação de projetos visando a qualificação de mão de obra na cidade. Um dos objetivos é fortalecer as políticas públicas de capacitação profissional para pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Diante dos atuais dados positivos relativos ao desenvolvimento econômico de Gurupi, que culminou com a chegada de novas empresas e o aumento na oferta de novos empregos formais nos últimos dois anos, a meta também é integrar as ações de qualificação da Prefeitura com a expertise do Senai, visando criar um projeto mais amplo, que gere mais capacitação, emprego e renda para a população.

“É muito importante esta parceria porque nós como Assistência Social queremos oferecer capacitação não só nos locais onde ela já existem, como também levar estas qualificações para alguns bairros, para a comunidade em que as pessoas em estado de vulnerabilidade vivem. Para isso estamos fazendo toda uma avaliação. O Sistema Nacional de Emprego (Sine), por exemplo, nos apresentou onde estão os maiores gargalos de qualificação. Já com o Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); a questão é capacitar a comunidade a ponto de que ela, depois do curso, esteja pronta para o mercado de trabalho ou ainda tendo condições profissionalizantes de abrir até a própria empresa. Ainda estamos discutindo cursos voltados para públicos diferenciados, como jovens e idosos, por exemplo”, explicou Luana Nunes, Secretária de Assistência Social e Cidadania de Gurupi.

“Nós estamos apresentando para a Prefeitura tudo aquilo que podemos oferecer em termos de capacitação. E estamos atendendo à solicitação da Assistência Social do Município com projetos voltados para o protagonismo jovem, a qualificação voltada para vulnerabilidade das mulheres e também para idoso. Trouxemos todas estas propostas para a Prefeitura. O que a gente observa é que a gente tem a vaga, mas não tem a qualificação correta da mão de obra e o Senai faz isso, em contrapartida o Sine tem a responsabilidade da empregabilidade encaminhando corretamente os profissionais para as vagas”, ressaltou Núbia Almeida de Oliveira, gerente da unidade Sesi/Senai de Gurupi.