Por Redação

Emocionado na abertura do evento, o presidente do sindicato, Pedro Prevedello agradeceu o apoio do Sistema FAET/Senar pelo empenho na realização da festa.

“Sem palavras para agradecer os apoiadores por nos ajudar resgatar este importante evento para cidade que agora está consolidado no calendário oficial do município”, disse.

A cidade que conta com uma população de 11 mil habitantes, também tem no agro a força de sua economia. A área no município já tem cerca de 33.000 hectares plantados.

O Presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, prestigiou a feira que lotou as arquibancadas do rodeio.