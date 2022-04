Por Sara Cardoso

Em um evento histórico, cerca de 2.500 pessoas estiveram reunidas durante toda esta quinta-feira (21), em Palmas, para participar da palestra ‘O Poder da Ação”, com o master coach Paulo Vieira, criador do treinamento de Inteligência Emocional (Método CIS). O evento é realizado pela Frebracis e tem como parceiro oficial o Sebrae Tocantins.

Durante a abertura, o presidente do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, destacou a importância de parcerias que valorizam as pessoas e que oferecem conhecimento.

“É uma alegria para o Sebrae ser parceiro desse magnífico evento. Eu tive a oportunidade de fazer o Método CIS com o Paulo Vieira e quando essa temática chegou ao Sebrae, foi logo acolhida por nossos diretores. É muito importante a prospecção de grandes eventos nesta área, pois estamos trazendo conhecimento e valorizando a maior riqueza que o Sebrae ou qualquer empresa tem: o capital intelectual”, destacou o presidente.

Já o diretor da Febracis no Tocantins, Newton Vieira, aproveitou a oportunidade para ratificar sua gratidão ao apoio oferecido pelo Sebrae.

“Os parceiros fortes fazem toda a diferença. O Sebrae acreditou desde o início. Eles falaram: nós estamos com você porque acreditamos no desenvolvimento emocional do Tocantins. Todos do Sebrae são incríveis!”, enfatizou.

Paulo Vieira e Empretec

Durante sua palestra, Paulo Vieira, que é fundador e presidente da Febracis e tem mais de 20 anos de experiência na área de consultoria, afirmou que o treinamento ajuda as pessoas a andar por um caminho de aprendizado, diminuindo erros e utilizando recursos certos, tudo por meio do plano estratégico.

Na ocasião, o coach recomendou às milhares de pessoas presentes que busquem o Sebrae para fazer o Empretec, o principal programa de formação de empreendedores no mundo e exclusivo do Sebrae no Brasil. “O Empretec me tirou do fundo do poço empresarial. Foram 13 anos de problemas nos meus negócios, de dor, sofrimento, dívidas. Fazer o Empretec foi um passo de desbloqueio poderoso, por isso minha gratidão ao Sebrae pelo que ele fez na minha vida”

Estande Sebrae

Nos dois dias de evento, os participantes podem visitar o estande do Sebrae (lado esquerdo do salão principal) e receber atendimento exclusivo sobre o Empretec e outros temas de interesse dos pequenos negócios. O programa, que será oferecido nas oito regionais do Sebrae espalhadas pelo Estado, permite desenvolver capacidades, identificar habilidades e comportamentos empreendedores. Também está no local, uma exposição de artesanato tocantinense trazida pelo Sebrae.

O evento segue até esta sexta-feira, 22, quando acontece o curso Viva Sua Real Identidade, com Camila Vieira.