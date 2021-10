Há 20 anos a Associação Comercial Industrial e Prestacional de Colinas promove, no norte do estado, a campanha Natal Premiado Acicolinas. Nesta edição, o Sebrae Tocantins participa como correalizador, na divulgação das ações e realização de workshops de capacitação, palestras e consultorias junto às empresas e colaboradores participantes.

A campanha foi lançada no último dia 6 e segue até 22 de janeiro de 2022. A Acicolinas busca parceria com os empresários e promove motivação com sorteios de viagens e prêmios específicos para os colaboradores das empresas participantes, além de sortear quase 100 mil reais em Prêmios. O presidente da Associação, Celso Raposo, destacou a importância das ações para impulsionar a economia local. “Um dos objetivos principais é trazer maior fortalecimento ao nosso comércio, com preços acessíveis para todos. Por isso, estamos com boas expectativas para que o Natal seja melhor para quem vende e quem compra”, ressaltou.

De acordo com o gerente do Sebrae em Colinas, Aldeni Torres, a parceria com a Associação busca promover o desenvolvimento no município.

“Estamos atuando junto às empresas e seus colaboradores, levando capacitação e treinamentos com o intuito de estimular a melhoria no desempenho com as vendas, o consumo na localidade e, como resultado final, aquecer a economia”, pontuou.

Entre as ações, estão programadas as capacitações de layout de vitrines, liderança para empresários e autorresponsabilidade. “O Sebrae como correalizador da campanha Natal Premiado Acicolinas, visa tornar o comércio da cidade mais atrativo e, consequentemente, melhorar o faturamento das empresas”, concluiu o gerente.(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)